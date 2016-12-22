ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,44 68,67 EUR Нал. 81,84 79,44 USD Бирж. 69,91 +0,66 EUR Бирж. 80,80 +0,30 USD ЦБ. 69,03 +0,78 EUR ЦБ. 80,36 +0,99 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6431,70 -72,95 IMOEX 2321,82 +0,05% RTSI 1050,51 -0,37% Brent 76,46 +0,61% DJIA 25916,54 -0,31% Nasdaq 7902,54 -0,25%
Экс-координатор санкций предложил стратегию против России
Лента новостей
Военные США начали готовиться к возможному применению Сирией химоружия 07:29, Политика В результате ДТП в Турции погибли шесть человек и 39 пострадали 07:05, Общество Самой большой тратой мэрии Москвы на День города стал разгон облаков 07:00, Политика Apple и Twitter заблокировали приложения и аккаунты конспиролога из США 06:46, Технологии и медиа СМИ узнали о версии Иванки Трамп об авторе статьи в NYT 06:10, Политика The Guardian рассказала о попытке отравления соратника Березовского 06:05, Общество Миллиардер Джек Ма решил уйти на пенсию с поста главы Alibaba в 54 года 04:56, Бизнес Премьер Украины признал угрозу дефолта в случае отказа от требований МВФ 04:51, Политика The Telegraph рассказала о «ключевой роли» Женевы в «деле Скрипалей» 04:25, Политика СМИ узнали причину ЧП с Boeing в аэропорту Сочи 03:52, Общество Экстрадированный в США россиянин не признал вину в кибератаках 03:42, Общество В США от передозировки наркотиками умер рэпер Mac Miller 03:15, Общество Экс-советника Трампа приговорили к 14 дням тюрьмы 02:31, Политика Трамп рассказал о наводящих сон речах Обамы 02:15, Политика Производитель шин Pirelli закрыл производство в Венесуэле 01:43, Бизнес CNN рассказал об ответе США на предупреждения российских военных в Сирии 01:20, Политика Черчесов назвал самые сложные моменты матча Россия — Турция 01:13, Общество Порошенко заявил о борьбе украинской разведки с вмешательством России 00:51, Политика ЛУКОЙЛ ответил на сообщения о захвате заложников на месторождении в Ираке 00:32, Общество Трамп заявил о боязни «ловушки лжесвидетельства» в «российском деле» 00:27, Политика Обама заявил о стремлении Трампа «нажиться на недовольстве» американцев 00:03, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 00:02, РБК и Schneider Electric В США экстрадировали обвиняемого в крупнейшей краже данных россиянина 00:00, Политика Сборная России победила Турцию в первом матче Лиги наций 07 сен, 23:47, Спорт СМИ узнали о захвате заложников на месторождении ЛУКОЙЛа в Ираке 07 сен, 23:31, Общество В УПЦ назвали грубым нарушением назначение Варфоломеем экзархов в Киев 07 сен, 22:57, Политика Протестующие напали на консульство Ирана в Ираке из-за поставок воды 07 сен, 22:30, Политика Хаменеи заявил Путину о возможности вместе сдерживать Америку 07 сен, 21:55, Политика
Экс-координатор санкций предложил стратегию против России
Новые санкции США, 08:00
0
Экс-координатор санкций предложил стратегию против России
Вашингтону следует ввести против России дополнительные санкции, заявили на слушаниях в сенате США. Бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид предложил комплексный пакет мер для усиления давления на Москву
Фото: Олег Яковлев / РБК

В четверг, 6 сентября, в банковском комитете сената США прошли вторые из трех запланированных слушаний, посвященных оценке эффективности антироссийских санкций и перспективе введения новых ограничительных мер. Перед американскими сенаторами выступили бывший координатор санкционной политики Госдепа (с 2013 по 2017 год) Дэниел Фрид, бывший посол США в России Майкл Макфол, старший вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли и научный сотрудник Центра новой американской безопасности Рэйчел Зиемба. Дэниел Фрид в своем выступлении и письменных показаниях (*.pdf) рекомендовал Белому дому и конгрессу по сути стратегию, как увеличить давление на Москву.

Новые секторальные санкции

Ограничительные меры можно усилить по двум направлениям, утверждает Фрид: во-первых, ужесточить секторальные санкции в отношении финансовой, энергетической, кибернетической отраслей, а также оборонных технологий и технологий двойного назначения; во-вторых, ввести дополнительные санкции против отдельных лиц, главным образом из близкого окружения президента России Владимира Путина. «Усиление санкций должно быть оправданным — в ответ на конкретные зловредные действия России, но оно не должно играть роль общего раздражителя и быть обусловленным внутриполитическим циклом в США», — заявил Фрид.

Дэниел Фрид (Фото: Lee Jin-man / AP)

Приемлемым вариантом, по его мнению, могут быть санкции против нового российского госдолга, запрет на новое финансирование российских госкомпаний со стороны американцев, введение всеобъемлющих санкций в виде блокировки активов и полного отлучения от американской финансовой системы некоторых финансовых институтов (например, ВЭБа). Но максимально жесткие, блокирующие санкции против всех крупнейших российских госбанков нецелесообразны, отметил Фрид, поскольку могут привести к последствиям, идущим вразрез с интересами как США, так и всего Запада.

В апреле Минфин США ввел санкции против семи российских «олигархов» и более десятка чиновников, а также 14 компаний, в том числе UC Rusal и En+. В середине августа конгресс опубликовал законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), предусматривающий запрет на транзакции с новым суверенным долгом, к которому отнесены и долги семи российских госбанков. Документ, представляющий собой самый жесткий вариант финансовых ограничений из всех предлагавшихся, может быть принят уже осенью, допускают эксперты. Кроме того, в конце августа вступили в силу санкции Госдепа, связанные с «делом Скрипалей», предполагающие прекращение оказания иностранной помощи, поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрет экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США. Россия пока не ответила на меры США.

Фрид также призывает администрацию США ввести финансовые санкции против структур, предпринимающих злонамеренные действия в киберпространстве, и их источников финансирования, а также ввести запрет на экспорт кибернетических технологий. Для усиления экспортного контроля, по его мнению, целесообразно воссоздать Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ, Coordinating Committee for Multilateral Export Controls), международную организацию, учрежденную для контроля за экспортом в СССР и другие социалистические страны. Структура просуществовала с 1949 по 1994 год.

В случае усиления санкций против российского нефтегазового сектора администрации США следует акцентировать удар на будущей добыче (перспективных месторождениях) и не вредить действующим добывающим мощностям — иначе на место американских и европейских компаний придут менее «щепетильные контрагенты», советует Фрид. Санкции против газопровода «Северный поток-2» могут вызвать негативную политическую реакцию Германии, которая является ключевым проводником европейской санкционной политики в отношении России. Эксперт считает полезным запрет на экспорт в Россию сложных технологий, в том числе для гидроразрыва пласта и повышения нефтеотдачи пласта, в отношении новых проектов по разведке и добыче углеводородов.

Удар по окружению президента

В качестве инструмента дополнительного давления Фрид предложил ограничительные меры против лиц из «близкого окружения» Владимира Путина. «Включение в санкционный список лиц из «кремлевского доклада» заставит их ощутить издержки близких отношений с российским лидером», — рассуждает он. Однако таким мерам, по мнению Фрида, должна предшествовать тщательная подготовка, чтобы не повторилась ситуация с Олегом Дерипаской, когда Минфин США сначала ввел самые жесткие санкции, которые возможны, но потом их приходилось смягчать и предлагать перспективу их отмены.

Как Россия хочет защищаться

Совет безопасности России разрабатывает сводный план ответных мер на новые санкции США. В подготовке участвуют Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Центробанк, Внешэкономбанк, «Ростех», отраслевые монополии. Среди обсуждаемых инициатив — включение в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права, приоритетные закупки не попавших пока под санкции технологий, разработка альтернативных международных систем расчетов на основе квантовых технологий. Ранее свой план по снижению влияния санкций подготовил Минфин, в министерстве также появился специальный департамент по противодействию санкциям.

Для противодействия Москве целесообразно дорабатывать новые законодательные инициативы конгресса, считает Фрид, и к перспективным мерам он относит санкции против коррумпированных чиновников и членов их семей (законопроект DASKA), запрет гражданам США на покупку нового российского госдолга (DASKA и другие законопроекты, рассматриваемые в конгрессе), включение в санкционный список физлиц или компаний, работающих в кибернетическом секторе (DASKA), а также раскрытие бенефициаров крупных сделок с американской недвижимостью, в том числе в Майами и Нью-Йорке (DASKA). Меры против коррупционеров и в отношении недвижимости могут быть приняты уже сейчас, рассуждает Фрид.

Вместе с тем Фрид призвал американскую администрацию к гибкости в санкционной политике. «США должны дать понять, что они снимут санкции, если Россия изменит свое поведение», — предлагает эксперт. При восстановлении суверенитета Украины в Донбассе «украинские» санкции должны быть сняты, тогда как «крымские» санкции должны оставаться в силе до «деоккупации» полуострова, уверен он.

Автор: Олег Макаров.
Теги: санкции США , антироссийские санкции , американские санкции , секторальные санкции ...
Главное
The Guardian рассказала о попытке отравления соратника Березовского Общество
Материалы по теме
МИД связал снятие санкций США с «гастрономами» в конгрессе Политика
Силуанов предложил ослабить госрегулирование банков на фоне санкций Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter