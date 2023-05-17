В ФНС заявили о «сюрпризах» при обмене информацией с другими странами

Россия сталкивается с «сюрпризами» при обмене налоговой информацией с зарубежными странами, заявили в ФНС. Среди «недружественных» есть те, кто продолжает взаимодействие, в то время как ряд «дружественных» не отвечает на запросы

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Обмен налоговой информацией между Россией и зарубежными странами в настоящее время затруднен, но при этом он сопровождается «сюрпризами», когда поведение государств не соответствует их статусу «дружественных» или «недружественных». Об этом рассказала начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет в ходе выступления на конференции «Налоговая среда ― 2023. Аспекты финансовой устойчивости» (РБК следил за трансляцией).

«У нас действительно есть набор стран, и в основном это европейские страны, с которыми обмен существенно затруднен. Но есть и сюрпризы, откровенно говоря: если вы возьмете перечень недружественных стран и решите, что со всеми ними нет обмена, то нет, это не так. Есть существенное количество стран, которые в этот перечень попали, но обмен с ними имеет место. И наоборот: есть страны, которые вроде бы дружественные, но почему-то на какой-то период замолчали», — рассказала Кадет. Она допустила, что такое поведение дружественных государств вызвано «опасением вторичных санкций». Конкретных примеров юрисдикций с таким поведением представитель ФНС не привела.

«Мы, конечно, работу ведем с ними, с кем-то диалог нормальный, и мы уверены, что обмен будет работать, а с кем-то мы просто не знаем. Даже во внутренних наших документах есть такой параметр: «Позиция неизвестна». Это как встретить динозавра — может ответить, может нет», — отметила Кадет.

Стран, которые без предупреждения перестали отвечать на запросы российской стороны, сегодня большинство, признала чиновница. «Государства, которые публично объявили о прекращении обмена, можно посчитать по пальцам одной руки», — указала она. Такое поведение не дает ФНС формального основания говорить о прекращении предоставления налоговой информации: гипотетически «завтра они могут ответить на все запросы, там тоже есть определенный временной лаг», отметила Кадет.

Она также сообщила, что со странами, которые продолжают обмениваться данными, этот процесс происходит быстро. Кроме того, значительно увеличился объем входящих запросов.

«Еще с 2021 года очень ускорился обмен информацией. С теми странами, с которыми он сохранился, он стабильный, страны отвечают нам достаточно быстро. А отдельные страны, например, Китай, наоборот, теперь решили нам позадавать вопросы. То есть входящий поток запросов местами увеличился», — указала Кадет.

В феврале 2023 года Россия попала в так называемый черный список non-cooperative jurisdictions — стран, не сотрудничающих с Евросоюзом по налоговым вопросам. В отношении включенных в перечень государств страны ЕС имеют право принимать «эффективные и пропорциональные защитные меры как в неналоговой, так и в налоговой областях».

Россия с 2017 года участвует в международной системе автоматического обмена налоговой информацией под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно официальному порталу ОЭСР, 104 юрисдикции активировали соглашения о передаче ФНС информации о зарубежных счетах россиян. Однако ОЭСР не предоставляет информации о фактическом статусе этих отношений. ФНС ведет перечень государств и территорий, которые обмениваются с Россией данными в автоматическом режиме: сейчас в него входит 96 наименований. Осенью 2022 года должен был произойти обмен такой информацией за 2021 год. Есть у ФНС и другой перечень — стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией, сейчас в него включены 105 юрисдикций.

За пределами автоматического обмена страны также обмениваются налоговой информацией по запросам. Ранее о прекращении обмена налоговой информацией с Россией заявили такие страны, как Великобритания, Швейцария, Канада, США. Однако, например, США и Великобритания и так не обменивались с Россией информацией в автоматическом режиме, а в 2022 году объявили о прекращении обмена по запросам. Швейцария в сентябре 2022 года решила приостановить автообмен финансовой информацией с Россией, после чего ФНС вычеркнула эту страну из соответствующего перечня.