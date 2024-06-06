Набиуллина назвала три задачи для экономики России

Перед российской экономикой стоят три задачи: развитие рынка капитала, обеспечение открытости экономики и интеграции в мировую, а также удержание лидерства в технологическом развитии в финансовой сфере, рассказала глава ЦБ

Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Григорьев / Росконгресс)

Одна из основных задач, стоящая перед российской экономикой, это ценовая стабильность, но существуют еще три приоритета в работе, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«Номер один — это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива — это увеличение роли государства, субсидий государственных и так далее. А мы все знаем, что государство при том, что у него есть свой функционал, скажем так, менее чутко к отбору эффективных проектов, и здесь нам нужны действенные меры для роста IPO», — сказала она и добавила, что следует стимулировать эмитентов выходить на рынок капитала.

Второе направление — «обеспечение открытости нашей экономики». Несмотря на международные санкции, Россия должна быть интегрирована в мировую экономику «с теми, кто на это готов». По мнению главы ЦБ, это означает независимую систему расчетов, платежей, сопряженность российских депозитарных систем, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений, страховых полисов. Набиуллина призвала работать в этом направлении как в двустороннем формате, так и через БРИКС, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и другие организации.

«И третье — это удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы. [Замглавы администрации президента] Максим Станиславович [Орешкин] сказал уже об этом, что у нас финансовая сфера технологичная, и, конечно, [должна быть] опора и на платформенные решения. Это очень важно, это будет сложно делать в условиях, когда мы не можем опираться на чужие решения, это должны быть свои решения, но это безусловная задача», — добавила глава Центробанка.

Полгода назад Набиуллина называла главной проблемой экономики страны дефицит кадров. «Предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы», — пояснила она. По словам Набиуллиной, экономика сейчас «практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы».

В июне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Центробанк тормозит развитие российской экономики, но действует рационально, поскольку она перегрета. Так он ответил на вопрос в Совете Федерации о том, как правильно соблюсти баланс уровней ключевой ставки ЦБ и инфляции для развития экономики. Сенатор Анатолий Артамонов напомнил ему, что высокая ключевая ставка «сдерживает кредитование, возможность развития бизнеса», с другой — низкая ставка «не может сдерживать рост инфляции».

«У нас экономика точно и сильно перегрета, у нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности — на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — ответил Греф.