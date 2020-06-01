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Нефть марки Urals за месяц подорожала на 70%

Ее средняя цена в мае составила $31,03 за баррель. По прогнозу Минэкономразвития, средняя цена Urals в 2020 году окажется наравне с майским показателем
BRENT BR-7.20 $37,71 +8,18%
Фото: David McNew / Newsmakers
Фото: David McNew / Newsmakers

Средняя цена на нефть марки Urals в мае составила $31,03 за баррель, сообщили РБК в пресс-службе Минфина России. В апреле она составляла $18,22 за баррель. Таким образом, рост составил 70,3%.

Стоимость нефти в мае 2020 года оказалась в 2,3 раза ниже, чем в мае прошлого года ($70,93 за баррель). Средняя цена в январе—мае текущего года составила $39,20 за баррель, а в аналогичный период прошлого года — $66,34 за баррель.

В апреле 2020 года цена на нефть Urals была в 3,9 раза ниже, чем за аналогичный период 2019 года ($71,54 за баррель).

Минэкономразвития прогнозирует, что средняя цена Urals в 2020 году составит $31,1 за баррель, то есть будет как раз наравне с майским показателем.

Если бы цена нефти была такой в оставшиеся семь месяцев года, Минфину пришлось бы потратить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 1–1,3 трлн руб. на покрытие недополученных нефтегазовых доходов (из-за падения цены ниже базовой для бюджета — $42,4 за баррель). На 1 мая в ФНБ было ликвидных активов (средств на счетах в Банке России) в эквиваленте 8,4 трлн руб.

Согласно бюджетному правилу все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд — Фонд национального благосостояния (ФНБ). Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ, для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке. В 2020 году цена отсечения равна $42,4 за баррель российский нефти Urals, она индексируется ежегодно на 2% и в 2022 году должна достигнуть $44 за баррель.

В конце прошлой недели стоимость Urals достигла примерно $37 за баррель (партии с поставкой в Северо-Западную Европу и Средиземноморье), сообщило 1 июня агентство Argus Media. Поддержку ценам российского эталона оказало значительное снижение добычи нефти в России. Добыча нефти вместе с газовым конденсатом в России в мае, по предварительным данным, сократилась на 17% по сравнению с апрелем в связи с договоренностями ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, передавал «Интерфакс».

В конце мая аналитики рейтингового агентства НКР сообщили, что до 2025 года нефтяной рынок останется в кризисе и цены на нефть останутся низкими. Они пришли к выводу, что рынок постоянно будет сталкиваться с риском нового обвала.

Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI
Бизнес
Фото: Matthew Lloyd / Bloomberg

В обзоре агентства говорилось, что могут возобновиться ценовые войны и обвалы цен в отсутствие новых соглашений об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и с более широким составом участников договоренностей.

Авторы: Александра Хрисанфова, Иван Ткачёв, Михаил Юшков
Теги: цена на нефть, Минфин
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