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Липецкий губернатор не исключил введения режима ЧС из-за заморозков

Липецкий губернатор Артамонов не исключил введения режима ЧС из-за заморозков
В начале мая заморозки привели к катастрофическим последствиям: в некоторых хозяйствах погибли посевы, сообщил Игорь Артамонов. В ночь на 4 мая температура понизилась до минус 5 градусов, в регионе ожидаются новые заморозки

Липецкий губернатор не исключил введения режима ЧС из-за заморозков
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов допустил введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на региональном уровне из-за заморозков. Об этом он написал в телеграм-канале.

Артамонов сообщил, что в начале мая заморозки привели к катастрофическим последствиям. Глава региона рассказал, что, например, в Краснинском районе в ночь с 3 на 4 мая температура воздуха понизилась до минус 5 градусов, в результате погибли посевы.

«Объемы ущерба уточняются, но ситуация серьезная. Такое произошло во многих хозяйствах. Сейчас рассматриваем введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на уровне региона. Обратимся в федеральный центр», — сказал он.

Однако в этом году урожай будет «гораздо меньше предыдущего», заметил Артамонов.

Липецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о новых заморозках в регионе 8, 9 и 10 мая из-за циклона с Атлантики. Ночью температура вновь опустится до минусовых значений.

Вильфанд назвал регион с похолоданием до минус 32 градусов
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3 мая Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в регионах Центрального федерального округа из-за заморозков. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание тем, что «арктические воздушные массы перемещаются из очень холодных акваторий Северного Ледовитого океана, с Карского моря, даже из моря Лаптевых, из Новой Земли на огромную территорию нашей страны». По его словам, вся первая декада мая будет «холодной, аномально холодной». Такая погода характерна для начала апреля, отметил он.

Повышение до нормы, в пределах 15–18 градусов, ожидается после 15 мая, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В Москве из-за холодов вновь включили отопление. В столице и области 7 мая выпал снег.

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Елена Чернышова
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