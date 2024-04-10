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Вильфанд назвал регион с похолоданием до минус 32 градусов

Вильфанд: на Ямале в ближайшее время похолодает до минус 32 градусов
Салехард
Салехард (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

На Ямале столбик термометра в ближайшее время опустится до минус 32 градусов, а в Томской области — до минус 30, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Понижение температуры, по словам синоптика, ожидается на северо-востоке европейской территории России, а также в северной части Урала, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Существенное похолодание прогнозируется и в Якутии, уточнил он.

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«В Томском округе (области. — РБК) температурный фон ночью будет минус 27–30 [градусов], а на Ямале — [минус] 32 [градуса]. <...> В Ханты-Мансийске ненамного выше, минимальные значения будут минус 25 градусов, 27 градусов, даже дневные температуры будут отрицательными», — сказал синоптик.

Аналогичная ситуация, по словам Вильфанда, сложится на Таймыре и в Таруханском регионе. Там похолодает до минус 25 градусов.

В центральной части и на юге России, напротив, установилась летняя погода, заключил специалист.

В Москве накануне прошла гроза, в городе дул сильный ветер с порывами до 15–17 м/с. Утром 10 апреля город накрыл густой туман.

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Погода Роман Вильфанд Ямало-ненецкий автономный округ Якутия Томская область новости
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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