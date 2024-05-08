 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

МВФ увидел разделение мира на три экономических блока

МВФ: мировая экономика разделилась на США, Китай и несвязанные страны
Мексика и Вьетнам не присоединились к блокам США и Китая и не помогли мировой экономике, признали в МВФ. Говоря об идеях направить российские активы Киеву, там напомнили о важности сохранять доверие
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Под влиянием геополитических проблем экономика мира разделилась на три блока: объединенные вокруг США, Китая, а также неприсоединившиеся. Об этом сообщила первый заместитель директора МВФ Гита Гопинат, выступая в Стенфордском университете. Трансляция шла на Youtube.

Экономист указала на растущую фрагментацию мировой экономики, напомнив, что доля Китая в импорте США снизилась за последние шесть лет на 8 процентных пунктов из-за торговых споров, за тот же период доля США в импорте Китая сократилась на 4%. Прямая торговля между Россией и странами Запада после начала на Украине полномасштабных боев и санкций «рухнула», добавила Гопинат.

То, что соперничество США и Китая не сказалось на мировой торговле сильнее, она объяснила существованием третьих стран. которые стали «соединительными». Прежде всего — Мексики и Вьетнама. Через них перенаправляется часть торговли и инвестиций, что несколько компенсирует разрушение прямых связей между Пекином и Вашингтоном.

МВФ пересмотрел траекторию динамики России в мировой экономике
Экономика
Фото:Александр Река / ТАСС

Чтобы бороться с тенденцией фрагментации замглавы МВФ предложила несколько шагов, среди которых было «соблюдение существующих правовых рамок». По ее мнению, это помогло бы повысить доверие в международной валютной системе.

Гопинат привела в пример дискуссию вокруг потенциальном использовании российских государственных активов, включая резервы Банка России, для поддержки Украины. «Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы», — подчеркнула экономист.

МВФ предупредил о «прохладных 20-х» в мировой экономике
Экономика
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

После начала военных действий на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал эту сумму примерно в $300 млрд.

Российские власти резко критикуют инициативы по использованию активов. В Кремле заявляли, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат», а также «предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МВФ мировая экономика США Китай российские активы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
Движение бойскаутов в США переименовали из-за участия девочек Общество, 04:52
МВД объявило в розыск экс-депутата Рады Мирошниченко Политика, 04:31
МВФ увидел разделение мира на три экономических блока Экономика, 03:51
Фура и грузовой поезд столкнулись в Хабаровском крае Общество, 03:48
Ким Чен Ын поздравил Путина Политика, 03:25
В Харькове прогремели взрывы Политика, 03:21
Хуситы пожаловались на «искушения из США» Политика, 03:09
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность Политика, 02:55
AstraZeneca отзовет разрешения на продажу вакцины из-за риска тромбоза Общество, 02:46
«Русский пирог» убрали из меню Макрона и Си из-за названия Политика, 02:38
Глава «Роскосмоса» предложил доверять словам Маска об инопланетянах Общество, 02:24
В Ростовской области мужчина выстрелил в полицейских Общество, 02:06
Аналитики назвали, что рискует помешать росту поставок угля за рубеж Бизнес, 01:48
Трамп вмешался в конфликт внутри конгресса США из-за помощи Украине Политика, 01:12