МВФ увидел разделение мира на три экономических блока

Мексика и Вьетнам не присоединились к блокам США и Китая и не помогли мировой экономике, признали в МВФ. Говоря об идеях направить российские активы Киеву, там напомнили о важности сохранять доверие

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Под влиянием геополитических проблем экономика мира разделилась на три блока: объединенные вокруг США, Китая, а также неприсоединившиеся. Об этом сообщила первый заместитель директора МВФ Гита Гопинат, выступая в Стенфордском университете. Трансляция шла на Youtube.

Экономист указала на растущую фрагментацию мировой экономики, напомнив, что доля Китая в импорте США снизилась за последние шесть лет на 8 процентных пунктов из-за торговых споров, за тот же период доля США в импорте Китая сократилась на 4%. Прямая торговля между Россией и странами Запада после начала на Украине полномасштабных боев и санкций «рухнула», добавила Гопинат.

То, что соперничество США и Китая не сказалось на мировой торговле сильнее, она объяснила существованием третьих стран. которые стали «соединительными». Прежде всего — Мексики и Вьетнама. Через них перенаправляется часть торговли и инвестиций, что несколько компенсирует разрушение прямых связей между Пекином и Вашингтоном.

Чтобы бороться с тенденцией фрагментации замглавы МВФ предложила несколько шагов, среди которых было «соблюдение существующих правовых рамок». По ее мнению, это помогло бы повысить доверие в международной валютной системе.

Гопинат привела в пример дискуссию вокруг потенциальном использовании российских государственных активов, включая резервы Банка России, для поддержки Украины. «Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы», — подчеркнула экономист.

После начала военных действий на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал эту сумму примерно в $300 млрд.

Российские власти резко критикуют инициативы по использованию активов. В Кремле заявляли, что конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат», а также «предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств».