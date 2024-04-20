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МВФ предупредил о «прохладных 20-х» в мировой экономике

Глава МВФ Георгиева предупредила о «прохладных 20-х» в мировой экономике
Минимальный мировой экономический рост рискует привести к социальным возмущениям, считает глава МВФ. Эксперты отмечают: глобальная экономика теперь сталкивается только с войнами и другими кризисами, а не позитивными потрясениями
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Глобальный экономический рост к концу десятилетия снизится более чем на один процентный пункт по сравнению с допандемийными показателями; если не будут применят меры, мировая экономика рискует скатиться в «прохладные двадцатые». Об этом предупредила директор-распорядитель МВФ Кристаллина Георгиева, передает Financial Times.

Составленные фондом среднесрочные прогнозы о мировой финансовой стабильности, в которых оцениваются пятилетние перспективы темпов роста, являются самыми низкими за последние десятилетия. Такие ожидания составлены на фоне низкой производительности труда, снижения темпов глобализации и частых геополитических потрясений

Сочетание этих причин снизит экономический рост до ничтожного уровня и станет первопричиной «народного недовольства» финансовой политикой, предупредила Георгиева. По ее мнению, влияние этого фактора особенно сильно проявится в ряде беднейших стран мира, которые могут еще сильнее отстать от других экономик. Эта тенденция и способы ее сломить — это «то, о чем я думаю, когда просыпаюсь посреди ночи», призналась глава МВФ.

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Фото:Михаил Синицын / ТАСС

Пессимистичные ожидания МВФ базируются на том, что годы низких процентных ставок, установившиеся после мирового кризиса 2008 года, привели к неправильному распределению капитала, что помешало инвестициям в более перспективные сферы деятельности и удержанию на рынке неэффективных компаний. Слабый уровень инвестиций стал причиной медленного роста производительности в нескольких крупных экономиках, особенно в Евросоюзе. Чиновники опасаются, что странам, прежде всего со стареющим населением и ограниченным бюджетом, будет непросто сломить этот тренд, отмечает FT.

Бывший глава ФРС Дональд Кон отметил, что в прошлые десятилетия «произошел целый ряд позитивных потрясений», какими он счел, например, падение железного занавеса, интеграцию Восточной Европы в Евросоюз и вступление Китая в ВТО, однако теперь таких позитивных изменений больше нет, вместо этого мировая экономика сталкивается с такими потрясениями как пандемия и войны. Он признал: «Это явно плохие новости для мировой экономики».

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Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Вместе с тем, в Европейском Центробанке отмечают и позитивные тенденции, указывая на явные признаки восстановления экономики. «Феноменальный» рост рынка труда будет сопровождаться восстановлением, которое наберет обороты в течение года, ожидает глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Как объясняет FT, ее оптимизм понятен из-за оживления в американской экономике, растущего внутреннего спроса в Индии и снижения ценового давления в ряде стран практически до нуля, что уменьшает риски образования глобальной рецессии.

Некоторые экономисты в начале года также предсказывали, что мир могут ожидать новые «ревущие 20-е», сравнивая нынешний период с 1920-ми годами. «Ревущие» или «бурные» 20-е — период после пандемии испанки и до краха Уолл-стрит в 1929 году, который ознаменовался быстрым ростом в экономической, политической, технологической и культурной сферах.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МВФ Кристалина Георгиева мировая экономика
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