Путин поручил продлить петербургское метро до Пулково

Петербургское метро намерены продлить до аэропорта Пулково, до 15 июня Мишустину и Беглову поручили определить сроки строительства, объем и источники финансирования. Последний раз новые станции метро в городе открывали в 2019 году

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Кабмину и правительству Санкт-Петербурга поручили определить сроки строительства, объем и источники финансирования объектов скоростного пассажирского сообщения с аэропортом Пулково, в том числе с помощью продления линий метрополитена. Об этом говорится в поручениях президента России Владимира Путина по итогам совещания на тему социально-экономического развития города.

Ответственными за подготовку в срок до 15 июня соответствующего доклада назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, согласно поручениям президента, Санкт-Петербургу выделят из федерального бюджета до 90 млрд руб. в 2028–2030 годы на реализацию второго-четвертого этапов проекта по строительству Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Ожидается, что соответствующие объекты будут введены в эксплуатацию не позднее 2030 года. «Согласно проведенному городом анализу транспортных потоков ШМСД существенно снизит загруженность улично-дорожной сети, в том числе юго-восточной части КАД», — говорил Беглов по итогам встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в марте.

Строительство ШМСД, ранее известной как Восточный диаметр, стартовало в марте 2021 года. Трасса пройдет от Западного скоростного диаметра (ЗСД) в районе Благодатной улицы на юг до Кудрово. Строительство осуществляется в шесть этапов, последние два предполагают создание трассы на территории Ленинградской области. На реализацию этого проекта запланировали потратить не менее 340 млрд руб.

Петербургский метрополитен состоит из пяти линий и 72 станций. Последний раз новые станции ввели в эксплуатацию в октябре 2019 года — «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская». Годом ранее к чемпионату мира по футболу достроили и запустили «Зенит» и «Беговую».

В третьем и четвертом кварталах 2024 года АО «Метрострой Северной столицы» ожидает окончания строительства станций «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная». Согласно новому Генплану развития города, до 2050 года планируется построить 100 новых станций и дополнительных вестибюлей.

Строительство метрополитена в Санкт-Петербурге неоднократно отмечалось коррупционными скандалами. Так, в 2012 году было возбуждено дело о злоупотреблении служебными полномочиями в отношении главы ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина. По версии следствия, он нанес ущерб бюджету города на 466 млн руб. при заключении инвестдоговора о строительстве комплекса наземного вестибюля станции метро «Адмиралтейская». Однако спустя пять лет дело было прекращено «из-за отсутствия состава преступления».

В 2018 году в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями обвинили бывшего помощника замдиректора «Метростроя» Николая Казнина, по делу о мошенничестве на более чем 32 млн руб. был задержан начальник службы материально-технического снабжения ГУП «Петербургский метрополитен» Денис Руденко.