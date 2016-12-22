СК задержал чиновника Петербургского метро по делу о мошенничестве

Следователи задержали начальника службы материально-технического снабжения ГУП «Петербургский метрополитен» Дениса Руденко по делу о мошенничестве. Об этом сообщили РБК в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, гендиректор АО «МК Дизель-энерго» Алексей Лазарев и иные лица при содействии Руденко ввели в заблуждение руководство Петербургского метрополитена и заключили договор на выполнение работ по модернизации оборудования.

Они поставляли контрафактную продукцию по завышенной стоимости, переведя на свои счета более 32 млн руб.

В настоящий момент Лазарев также задержан. При обыске у него и Руденко изъяли финансовые документы, а также более 10 млн руб.