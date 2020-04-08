Правительство потратило на нацпроекты в первом квартале 16% от плана

В 2019 году (первый год реализации нацпроектов) из федерального бюджета на нацпроекты было выделено 1,75 трлн руб. Они были освоены на 91%. На 2020 год перенесли не потраченные в прошлом году 150 млрд руб. Хуже всего в прошлом году были исполнены расходы федерального бюджета по нацпроектам «Цифровая экономика» (73,3%) и «Экология» (66,3%). Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал, что поздняя подготовка и утверждение проектов, внесение изменений в их паспорта в течение года и забюрократизированность процедур оказали негативное влияние на эффективное исполнение бюджетных расходов.

Кассовое исполнение не самоцель

В пресс-службе Минфина РБК сообщили, что оценка динамики кассового исполнения расходов федерального бюджета за первый квартал не является показательной. «Утвержденные планы мероприятий по реализации федеральных проектов, как правило, предусматривают в первом квартале лишь определение поставщиков (подрядчиков), в то время как оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) планируется на последующие периоды», — пояснили в пресс-службе.

По данным Минфина на 1 апреля, лимиты по бюджетным расходам на нацпроекты доведены на 96,4%, а соответствующие договоры заключены по 85,7% бюджетных обязательств на реализацию нацпроектов.

В ведомстве отметили, что кассовое исполнение расходов на нацпроекты не должно являться самоцелью. «Эффективность реализации национальных проектов характеризуется тем, выполняются ли результаты, достигаются ли показатели. А, к примеру, перечисление 100% аванса за еще не выполненные работы будет хорошо смотреться с точки зрения кассового исполнения, но при этом реальных изменений с точки зрения целей национальных проектов не будет», — заявили в пресс-службе.

В первом квартале 2019 года уровень исполнения расходов федерального бюджета на нацпроект был ниже — около 13%.

От 2020 года ожидали более равномерного исполнения расходов, так как впервые почти все соглашения о субсидиях в регионы были заключены еще до начала финансового года, напоминает завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. В планы внесли коррективы послание президента Федеральному собранию, потребовавшее изменений в федеральный бюджет в связи с новыми мерами поддержки населения, и кризис, начавшийся в марте, отмечает он.

Возможность пересмотра из-за кризиса

Пока фактов критического влияния эпидемии новой коронавирусной инфекции на реализацию нацпроектов «в целом не зафиксировано», утверждают в пресс-службе Минфина. «Мониторинг и анализ динамики финансового обеспечения нацпроектов осуществляется на постоянной основе. При необходимости параметры проектов, включая показатели их финансового обеспечения, могут быть уточнены», — указали в пресс-службе.

В частности, Минфин признает, что ряд результатов проектов либо сроки их реализации, например связанные с проведением международных мероприятий, нуждаются в корректировке. Такая работа будет проведена руководителями проектов «по результатам всесторонней оценки ситуации». «На данный момент решений о пересмотре расходов на национальные проекты или о их заморозке правительством не принято», — подчеркнули в министерстве.

Ухудшение экономической обстановки, связанное с коронавирусом и падением цен, будет иметь влияние на нацпроекты, сказали в пресс-службе Счетной палаты. «Но при этом работа по реализации национальных проектов активно продолжается с прошлого года, и мы полагаем, что эти сложности не должны значительно отразиться на их реализации», — сообщили РБК в пресс-службе Счетной палаты.

Там напомнили, что вопрос по замораживанию расходов на нацпроекты находится в компетенции правительства, «при этом по ранее данным заявлениям министра финансов Антона Силуанова изменения в бюджет в связи с эпидемией и ухудшающейся экономической ситуации не планируются».

В марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития представить в правительство предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях.

Приоритизация расходов

Было бы логично пересмотреть расходы на нацпроекты и перенести средства из одних отраслей в другие с учетом эпидемии и экономического кризиса, считает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Должна быть приоритизация расходов. Не напрямую резать, а направить сейчас деньги на то, что более приоритетно, например на медицину. И убрать оттуда, где можно пока подождать, отложить начало реализации на полгода-год», — считает она.

Климанов также считает, что в финансирование нацпроектов должны быть внесены коррективы. «В нацпроектах достаточно высока доля инвестиционной составляющей, а инвестиции обычно в условиях кризиса в той или иной форме подпадают под то, что мы называем секвестром», — сказал он. Впрочем, по его словам, это может быть не прямое сокращение расходов, они просто могут быть отложены на более поздний срок. Главным образом это может коснуться нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, полагает эксперт.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишет в обзоре трех сценариев развития ситуации в экономике, что даже в случае «мягкого» кризиса нацпроекты будут частично реструктуризированы, частично перенесены на более поздние сроки. При «жестком» сценарии, вероятность которого ЦМАКП оценивает в 55–57%, нацпроекты частично реализуются «с существенным сокращением инвестиционной компоненты».