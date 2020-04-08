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Правительство потратило на нацпроекты в первом квартале 16% от плана

В январе—марте на нацпроекты из федерального бюджета было потрачено 16% от годового плана против 13% годом ранее. Из-за кризиса финансирование нацпроектов может быть уточнено, но пока решений о пересмотре нет, заявили в Минфине
Фото: Александр Земляниченко / AP

В первом квартале этого года на реализацию национальных проектов было израсходовано около 16% всех запланированных на год средств федерального бюджета, свидетельствуют данные портала «Электронный бюджет» на 31 марта. В Минфине поясняют, что уровень освоения средств в начале года не показателен: пока главным образом определяются подрядчики, основные работы будут потом.

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Согласно данным портала, на реализацию национальных проектов из федерального бюджета было потрачено 357,4 млрд руб. из запланированных на год 2,278 трлн руб. Уровень освоения средств по итогам первого квартала составил 15,7%. Это несколько ниже, чем в целом кассовое исполнение расходов федерального бюджета за тот же период — 22,7%.

Наиболее высокими темпами освоения средств федерального бюджета отличаются нацпроекты:

  • «Здравоохранение» (исполнено 40,5% запланированных на год расходов);
  • «Жилье и городская среда» (32,7%);
  • «Культура» (20,8%);
  • «Производительность труда и поддержка занятости» (17,4%);
  • «Демография» (16%).

В 2019 году (первый год реализации нацпроектов) из федерального бюджета на нацпроекты было выделено 1,75 трлн руб. Они были освоены на 91%. На 2020 год перенесли не потраченные в прошлом году 150 млрд руб. Хуже всего в прошлом году были исполнены расходы федерального бюджета по нацпроектам «Цифровая экономика» (73,3%) и «Экология» (66,3%).

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал, что поздняя подготовка и утверждение проектов, внесение изменений в их паспорта в течение года и забюрократизированность процедур оказали негативное влияние на эффективное исполнение бюджетных расходов.

Кассовое исполнение не самоцель

В пресс-службе Минфина РБК сообщили, что оценка динамики кассового исполнения расходов федерального бюджета за первый квартал не является показательной. «Утвержденные планы мероприятий по реализации федеральных проектов, как правило, предусматривают в первом квартале лишь определение поставщиков (подрядчиков), в то время как оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) планируется на последующие периоды», — пояснили в пресс-службе.

По данным Минфина на 1 апреля, лимиты по бюджетным расходам на нацпроекты доведены на 96,4%, а соответствующие договоры заключены по 85,7% бюджетных обязательств на реализацию нацпроектов.

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В ведомстве отметили, что кассовое исполнение расходов на нацпроекты не должно являться самоцелью. «Эффективность реализации национальных проектов характеризуется тем, выполняются ли результаты, достигаются ли показатели. А, к примеру, перечисление 100% аванса за еще не выполненные работы будет хорошо смотреться с точки зрения кассового исполнения, но при этом реальных изменений с точки зрения целей национальных проектов не будет», — заявили в пресс-службе.

В первом квартале 2019 года уровень исполнения расходов федерального бюджета на нацпроект был ниже — около 13%.

От 2020 года ожидали более равномерного исполнения расходов, так как впервые почти все соглашения о субсидиях в регионы были заключены еще до начала финансового года, напоминает завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. В планы внесли коррективы послание президента Федеральному собранию, потребовавшее изменений в федеральный бюджет в связи с новыми мерами поддержки населения, и кризис, начавшийся в марте, отмечает он.

Возможность пересмотра из-за кризиса

Пока фактов критического влияния эпидемии новой коронавирусной инфекции на реализацию нацпроектов «в целом не зафиксировано», утверждают в пресс-службе Минфина. «Мониторинг и анализ динамики финансового обеспечения нацпроектов осуществляется на постоянной основе. При необходимости параметры проектов, включая показатели их финансового обеспечения, могут быть уточнены», — указали в пресс-службе.

В частности, Минфин признает, что ряд результатов проектов либо сроки их реализации, например связанные с проведением международных мероприятий, нуждаются в корректировке. Такая работа будет проведена руководителями проектов «по результатам всесторонней оценки ситуации». «На данный момент решений о пересмотре расходов на национальные проекты или о их заморозке правительством не принято», — подчеркнули в министерстве.

Ухудшение экономической обстановки, связанное с коронавирусом и падением цен, будет иметь влияние на нацпроекты, сказали в пресс-службе Счетной палаты. «Но при этом работа по реализации национальных проектов активно продолжается с прошлого года, и мы полагаем, что эти сложности не должны значительно отразиться на их реализации», — сообщили РБК в пресс-службе Счетной палаты.

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Там напомнили, что вопрос по замораживанию расходов на нацпроекты находится в компетенции правительства, «при этом по ранее данным заявлениям министра финансов Антона Силуанова изменения в бюджет в связи с эпидемией и ухудшающейся экономической ситуации не планируются».

В марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития представить в правительство предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях.

Приоритизация расходов

Было бы логично пересмотреть расходы на нацпроекты и перенести средства из одних отраслей в другие с учетом эпидемии и экономического кризиса, считает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Должна быть приоритизация расходов. Не напрямую резать, а направить сейчас деньги на то, что более приоритетно, например на медицину. И убрать оттуда, где можно пока подождать, отложить начало реализации на полгода-год», — считает она.

Климанов также считает, что в финансирование нацпроектов должны быть внесены коррективы. «В нацпроектах достаточно высока доля инвестиционной составляющей, а инвестиции обычно в условиях кризиса в той или иной форме подпадают под то, что мы называем секвестром», — сказал он. Впрочем, по его словам, это может быть не прямое сокращение расходов, они просто могут быть отложены на более поздний срок. Главным образом это может коснуться нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, полагает эксперт.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишет в обзоре трех сценариев развития ситуации в экономике, что даже в случае «мягкого» кризиса нацпроекты будут частично реструктуризированы, частично перенесены на более поздние сроки. При «жестком» сценарии, вероятность которого ЦМАКП оценивает в 55–57%, нацпроекты частично реализуются «с существенным сокращением инвестиционной компоненты».

Как осваивают средства на нацпроекты в регионах

Данных о доле исполнения расходов на нацпроекты регионами в системе «Электронный бюджет» нет. В абсолютных значениях больше всего на мероприятия в рамках национальных проектов потратили в первом квартале Московская область (27,8 млрд руб.), Москва (23,4 млрд руб.), Ростовская область (5,6 млрд руб.), Краснодарский край (5,3 млрд руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9 млрд руб.).

Самые маленькие расходы — у Ингушетии (120,9 млн руб.), Чукотки (136,5 млн руб.), Еврейской автономной области (183,5 млн руб.), Магаданской области (213 млн руб.) и Кабардино-Балкарии (246 млн руб.).

  • По данным пресс-службы Минфина, лидерами по кассовому исполнению расходов на нацпроекты (более 12%) являются Москва, Ненецкий автономный округ, Томская, Сахалинская, Владимирская, Пензенская области, Адыгея и Удмуртия.
  • Низкое кассовое исполнение (менее 4%) отмечается в Ингушетии, Воронежской и Оренбургской областях.
Автор: Анна Гальчева
Теги: нацпроекты, Минфин
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