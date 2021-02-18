Глава «Газпром нефти» заявил о «перегреве» на топливном рынке

По мнению Александра Дюкова, на рынок повлияли новости о начале массовой вакцинации против COVID-19

Александр Дюков (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что рынок нефти сейчас перегрет, а цены на топливо завышены. Таким мнением он поделился в интервью телеканалу «Россия 24».

«Новости о начале массового вакцинирования [против COVID-19] во многих странах добавляют оптимизма. Как результат, мы видим цены порядка $65 за баррель. Конечно, такой уровень цен не может не радовать производителей. Но все-таки я скорее говорил бы о некоем перегреве рынка, и конечно, долгосрочно, мне кажется, цены выше $60 за баррель — будет сложно», — сказал Дюков.

Цены на нынешнем уровне смогут продержаться не очень долго, считает глава «Газпром нефти». «Те цены, которые являются устойчивыми в долгосрочной перспективе, это цены, которые находятся в диапазоне $45–55, ну может быть, $60 за баррель», — добавил Дюков.

При этом глава «Газпром нефти» сказал, что верит в восстановление спроса на топливном рынке в конце 2021 — начале 2022 года. «Наверное, стоит ожидать роста объемов потребления, поскольку мировая экономика продолжит восстанавливаться», — добавил он, отметив, что воздушные и морские перевозки все еще не достигнут докризисного уровня.