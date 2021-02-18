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Экономика ,  
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Глава «Газпром нефти» заявил о «перегреве» на топливном рынке

По мнению Александра Дюкова, на рынок повлияли новости о начале массовой вакцинации против COVID-19
BRENT BR-3.21 $64,18 +0,77%
Газпром нефть RU000A0ZYXV9 ₽1 062,66 +0,62% Купить
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что рынок нефти сейчас перегрет, а цены на топливо завышены. Таким мнением он поделился в интервью телеканалу «Россия 24».

«Новости о начале массового вакцинирования [против COVID-19] во многих странах добавляют оптимизма. Как результат, мы видим цены порядка $65 за баррель. Конечно, такой уровень цен не может не радовать производителей. Но все-таки я скорее говорил бы о некоем перегреве рынка, и конечно, долгосрочно, мне кажется, цены выше $60 за баррель — будет сложно», — сказал Дюков.

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Фото:Газпром нефть

Цены на нынешнем уровне смогут продержаться не очень долго, считает глава «Газпром нефти». «Те цены, которые являются устойчивыми в долгосрочной перспективе, это цены, которые находятся в диапазоне $45–55, ну может быть, $60 за баррель», — добавил Дюков.

При этом глава «Газпром нефти» сказал, что верит в восстановление спроса на топливном рынке в конце 2021 — начале 2022 года. «Наверное, стоит ожидать роста объемов потребления, поскольку мировая экономика продолжит восстанавливаться», — добавил он, отметив, что воздушные и морские перевозки все еще не достигнут докризисного уровня.

Цена на нефть Brent превысила $65 впервые с января прошлого года
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Фото:Ian Forsyth / Getty Images

Сегодня стоимость апрельских фьючерсов нефти Brent превысила $65. Баррель западнотехасской нефти WTI с поставкой в марте также вырос почти на 3%, достигнув $61,77.

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Нефть марки Brent продолжает дорожать с начала года. Так, 15 февраля был обновлен рекорд впервые с января прошлого года. Тогда цена повышалась до $63,44.

14 февраля вице-премьер, бывший министр энергетики России Александр Новак заявил, что его мнению, средняя цена на нефть в 2021 году будет колебаться в диапазоне от $45 до $60.

Автор
Максим Ярыгин
«Газпром нефть» Александр Дюков нефть
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