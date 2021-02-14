Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году

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Средняя цена на нефть в 2021 году будет составлять от $45 до $60 за баррель. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от $45 до $60, вот где-то в этом диапазоне», — заявил он (цитата по ТАСС).

По его словам, в последние месяцы наблюдается низкая волатильность, что указывает на сбалансированность рынка и цен. Новак добавил, что рынок энергоресурсов частично восстановился, а падение спроса на нефть замедлилось до 8–9% к концу 2020 года.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что за 2020 год российские компании выручили за продажу сырой нефти за рубеж $72,3 млрд, что составило 59,2% от выручки предыдущего года. В физическом выражении за границу было продано на 11,4% меньше сырой нефти, чем годом ранее, — 238,6 млн т.