Эксперты назвали женщин «новым золотом» на дефицитном рынке труда

«Новым золотом» для преодоления кадрового кризиса в производственных отраслях могут стать женщины, считают аналитики «Экопси Консалтинг». Они назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии и дали прогноз по трендам на 2025 год

Шахтеры на добыче железной руды на Яковлевском ГОКе в Белгородской области (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Женщины могут стать «новым золотом» для преодоления кадрового кризиса в производственных отраслях. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании «Экопси Консалтинг» в своем первом исследовании «Индекс сварщика», посвященном динамике зарплат рабочих профессий (есть у РБК). Они назвали два условия для этого: отказ от гендерных стереотипов при найме и создание «более дружественных» условий для матерей, студенток и работающих пенсионерок в виде гибкого графика и сокращенных смен.

Пока же тенденция обратная: аналитики представили рейтинг наиболее высокооплачиваемых позиций для синих воротничков за 2024 год, в топ которого вошли традиционно «мужские» профессии — электрогазовщики, электромонтеры и крановщики. А в числе специалистов с самым интенсивным ростом заработной платы оказались грузчики. В результате растет разрыв между заработком мужчин и женщин в экономике в целом: по наиболее актуальным данным Росстата, в 2023 году средняя мужская зарплата составляла 143,6% женской, тогда как в 2021 году — 138%.

Методология «Индекса сварщика» С февраля 2024 года консультанты «Экопси Консалтинг» ежемесячно анализировали осуществленные организациями выплаты в адрес 150 тыс. рабочих на основе внутренних отчетов 58 компаний в разных федеральных округах России. В системах оплат исследуемых компаний содержится до 300 различных видов начислений. Для анализа консультанты классифицировали их по нескольким категориям: окладная/тарифная часть;

законодательно установленные выплаты (за вредные условия труда, за работу в ночные смены и выходные/праздничные дни, за переработки, районные коэффициенты и северные надбавки);

надбавки предприятия (за условия труда на конкретном рабочем месте, персональные, за интенсивность труда); .

сдельная оплата труда.

Закроют ли женщины дефицит рук

Дефицит кадров в экономике России надолго: по оценке правительства, до 2030 года стране будет не хватать 3,1 млн занятых, причем основная потребность в кадрах будет сконцентрирована в рабочих специальностях. «Самой востребованной группой специалистов на горизонте ближайших пяти лет будут квалифицированные рабочие. Больше всего возрастет потребность в механиках и ремонтниках транспортных средств, электромонтажниках, слесарях-инструментальщиках, строителях и рабочих-отделочниках», — говорил министр труда Антон Котяков.

«На наш взгляд, женщины — все еще недооцененный сегмент рабочих рук. В России есть пример успешно реализованного проекта по привлечению женщин на «мужские» позиции в традиционно «мужской» отрасли — металлургии», — отметила директор продуктов практики «Вознаграждение и мотивация персонала» «Экопси Консалтинг» Екатерина Варга. По ее словам, в течение года одно из российских металлургических предприятий проводило кампанию по привлечению женщин на производство. И результаты оказались крайне позитивными: предприятие добрало нужное количество рабочих рук, при этом никаких негативных эффектов — гендерных и любых иных — не возникло, рассказала Варга.

Масштабное трудоустройство женщин в сфере промышленности не раз происходило в отечественной истории — например, можно вспомнить период Великой Отечественной войны (ВОВ), когда на заводах чаще работали женщины, чем мужчины, напоминает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «Активное привлечение женщин на рабочие специальности является вполне очевидным решением для некоторых промышленных предприятий, столкнувшихся с дефицитом рабочей силы», — считает эксперт.

Впрочем, полностью заменить мужчин женщинами вряд ли получится в том числе в силу регуляторных ограничений — есть достаточно широкий список профессий, где запрещен женский труд, отмечает Ляшок.

Современные технологии и автоматизация промышленных предприятий снижают физические требования к сотрудникам, что открывает новые возможности для женщин, говорит зампред комитета по труду и социальной политике Московской торгово-промышленной палаты Наталья Громова. «Конечно, есть физические различия и возможные ограничения по здоровью, но с правильной организацией труда и поддержкой работодателей эти барьеры преодолимы. А гибкий график и поддержка в период декрета делают такие профессии более привлекательными для женщин», — считает Громова.

Доля женщин, представленных на рынке труда в России, и так максимальная и одна из самых высоких среди развитых стран, в частности Северной Европы, подчеркивает профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская. «Это женщины в возрасте 30–55 лет. Привлечение дополнительных женщин на рынок труда — невозможная сейчас задача», — категорична она.

К тому же, по ее словам, в России все еще присутствует гендерная сегрегация: например, сокращение в 2021 году списка «мужских профессий» в четыре раза не привело к массовому приходу в них женщин. «Я бы не стала называть женщин на производстве «новым золотом». Тем более сложно представить возможность на производстве гибкого графика: все же производственный процесс имеет свои особенности и предусматривает, чтобы на смену все выходили в одно время», — считает эксперт.

В 2021 году вступил в силу приказ Минтруда об утверждении сокращенного списка профессий, ограничивающих применение труда женщин. Перечень недоступных для женщин профессий сократили кратно: вместо 456 позиций было утверждено 100. Тогда женщинам разрешили работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, боцманами, шкиперами и матросами на судне, занимать должность машиниста электричек и скоростных поездов, а также выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 м. Приказом ведомства от декабря 2024 года перечень был сокращен дополнительно.

Лидеры по росту зарплат

По подсчетам «Экопси Консалтинг», рост заработных плат рабочих специалистов за год с февраля 2024-го составил 17,9% — как по совокупному вознаграждению, так и по окладам.

Больше всего среди рабочих рук на исследуемых предприятиях зарабатывали электрогазосварщики шестого разряда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО): совокупное месячное вознаграждение с учетом переработок по этой позиции составило 220,7 тыс. руб. В пятерку наиболее высокооплачиваемых позиций вошли электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в ДФО (в среднем 171,6 тыс. руб. в месяц) и машинист крана в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) (156,5 тыс. руб. в месяц). Кроме того, среднемесячные доходы выше 145 тыс. руб. наблюдались по позициям водителя автобуса и водителя грузового автомобиля (СЗФО), а также оператора котельной (ДФО).

Среди лидеров по росту совокупного вознаграждения в 2024 году находились:

оператор станков с программным управлением четвертого разряда (+60,34%);

лаборант по анализу газов и пыли (+51,64%);

грузчик третьего разряда (+51,01%).

Авторы исследования приходят к выводу, что в 2024 году компании стремились сохранять гибкость в вознаграждении через управление различными надбавками и доплатами. Так, 34% компаний пересмотрели структуру вознаграждения, причем чаще всего увеличивая переменную часть, то есть премии и бонусы. В 2025 году, по результатам опроса «Экопси Консалтинг», 85% компаний планируют повышать зарплаты рабочему персоналу, средний запланированный рост — 11,4%.

Доля переменной части вознаграждения будет расти. «На рынке зарплат сохраняется высокая неопределенность. Все больше компаний будут задумываться о сдельной оплате труда», — отмечается в исследовании.

«Джинсовые» и «бархатные» рабочие

Из исследования «Экопси Консалтинг» следует, что за рабочих низких — «джинсовых» — разрядов конкуренция на рынке труда выше, поскольку существует больше вариантов их трудоустройства — для этой категории характерна высокая мобильность между отраслями (они могут пойти и «в курьеры»).

Для высоких разрядов («бархатных») более значима их профессиональная идентичность, поэтому они отличаются лояльностью профессии. В то же время их зарплаты часто «подпирают» оплату труда линейных руководителей. Аналитики прогнозируют, что в будущем компании начнут разделять стратегии управления этими группами рабочих.

Кроме того, есть разница между рабочими разных возрастных групп, говорит Ляшок. «Более молодые работники склонны к более высокой мобильности, переходам с одного предприятия на другое в поисках лучших условий труда и более высоких заработных плат», — отмечает Ляшок. А рабочие предпенсионного и пенсионного возрастов более лояльны текущему работодателю, поэтому их заработки росли не такими высокими темпами, считает эксперт. Именно возраст во многом определяет, к какой группе относится рабочий — «джинсовых» или «бархатных», делает вывод он.

С тем, что конкуренция за менее квалифицированных работников сейчас выше, согласна и Варшавская. Низкоквалифицированные работники стали редкостью, а все редкое дороже ценится, добавляет она. «По нашим расчетам, например, в Москве с ее развитой экономикой все равно остается высокая доля вакансий, где не требуется высшее и среднее профессиональное образование. И таких вакансий больше, чем людей, готовых их закрыть», — заключает Варшавская.