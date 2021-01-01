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В России сократился список запрещенных для женщин профессий

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россиянкам официально разрешили сотни профессий, которые ранее были доступны только для мужчин: 1 января вступил в силу приказ Минтруда об утверждении сокращенного списка профессий, ограничивающих применение труда женщин.

Перечень недоступных для женщин профессий сократили в четыре раза: вместо 456 позиций новым приказом Минтруда России утверждено всего 100.

В частности, теперь женщины смогут работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники (за исключением машинистов строительной техники), быть боцманами, шкиперами и матросами на судне, занимать должность машиниста электричек и скоростных поездов, а также выполнять верхолазные работы на высоте свыше десяти метров.

Глава Минтруда утвердил новый перечень запрещенных для женщин профессий
Общество

В то же время труд женщин по-прежнему ограничивается на химическом производстве (производство ртути, хлора, фтора, желтого фосфора, анилина, морфина и др.), на ряде позиций при подземных работах, связанных с постоянным пребыванием под землей и физической нагрузкой, на горных работах. При этом женщины могут занимать позиции руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не выполняют физической работы.

Также запрещены для женщин некоторые виды работ в сфере металлообработки, нефте- и газодобычи, черной и цветной металлургии, бурения скважин, в текстильной промышленности (первичная обработка хлопка, кожевенное производство) и пищевой промышленности (заготовка льда; машинист очистительных машин, вручную разбирающий сепаратор и пр.).

Как сообщали в Минтруде, критериями при пересмотре перечня были факторы, «опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия».

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