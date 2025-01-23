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Общество ,  
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Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам десять раз

Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам в десять и более раз
Пособие предлагают повысить до ₽74,9 тыс.- 235,4 тыс. в зависимости от региона и учитывать при его расчете МРОТ, а не размер стипендий. Законопроект планируют внести в Думу в весеннюю сессию

Минтруд предложил повысить декретные пособия российским студенткам, обучающимся на очном отделении, до 74,9 тыс.- 235,4 тыс. руб. в зависимости от региона. Об этом сообщила газета «Известия», со ссылкой на законопроект, который разработало ведомство. Минтруд подтвердил изданию, что такой документ подготовлен.

Министерство предлагает изменить правила расчета пособия, размер которого сейчас зависит от стипендии, а она, в среднем, составляет 2 тыс.– 5 тыс. руб. в месяц. Декретные студенткам выплачивают образовательные организации из федерального и региональных бюджетов. Таким образом, молодые мамы могут получать 9,3 тыс. — 23,3 тыс. руб.

Законопроектом предлагается увеличить размер пособия до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка, и не учитывать суммы стипендий.

Минимальная сумма по новым правилам будет полагаться жительницам Липецкой и Тамбовской областей, где в 2025 году прожиточный минимум составляет 16 тыс. руб. — их декретные выплаты составят 74,9 тыс. руб. На Чукотке, где прожиточный минимум составляет 50,5 тыс. руб., студентки получат декретные в 235,4 тыс., уточняется в пояснительно записке к законопроекту.

На реализацию законопроекта, в первый год потребуется выделить из федерального бюджета 631,4 млн руб. Это позволит выплачивать повышенное пособие 7 тыс. студенток на очном обучении.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, внести документ в Госдуму планируется в весеннюю сессию. Проект разработан по поручению президента, и может быть принят в приоритетном порядке, а вступить в силу уже к сентябрю, предположил источник газеты, близкий к министерству.

«Ведомости» узнали о пересмотре размера пособий беременным студенткам
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В декабре «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что власти рассматривают возможность пересмотра размера пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся очно.

Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее предложила нововведения, которым девушки, которые получают образование в высших и средних учебных заведениях, смогут претендовать на выплату пособия по беременности и родам в размере МРОТ, установленного в регионе обучения.

Минобрнауки, как сообщил ТАСС, поддержало идею определения пособий для студенток с учетом МРОТ. Источник «Ведомостей» отметил, что такой параметр, как МРОТ, для расчета повышенного пособия не рассматривается.

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Софья Полковникова
Пособие на детей беременные студентка
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