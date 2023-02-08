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Bloomberg объяснил «аномалию» инвестиций в основной капитал в России

Bloomberg: в России инвестиции в основной капитал аномально выросли вопреки прогнозу
Несмотря на «аномалию» с ростом инвестиций в 2023 году, в этом году экономисты агентства предрекают их спад. Компании вкладывались в импортозамещение и диверсификацию поставок
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России инвестиции в основной капитал в 2022 году выросли на 6%, несмотря на прогнозы о сокращении до 20%, оценил Bloomberg Economics. При этом, по прогнозу агентства, в 2023 году они могут сократиться на 5%.

По оценке экономиста «Финама» Ольги Беленькой, снижение корпоративных доходов и давление со стороны санкций остановят импульс и усугубят неопределенность, которая может привести к резкому сокращению вложений, хотя и меньшему по масштабу, чем первый прогноз на 2022 год.

«Похоже, что инвестиции, поддерживаемые правительством и государственными корпорациями, могут еще увеличиться, но инвестиции частного сектора сократятся», — сказала она.

Экономист Александр Исаков также считает, что «аномалия» с инвестициями сойдет на нет в этом году. «Во время типичного спада больше всего страдают частные инвестиции, в то время как потребление домохозяйств сокращается меньше. Но не в этот раз. Мы считаем, что аномалия исчезнет в 2023 году, поскольку высокая неопределенность и риски для бизнеса в России сдерживают инвестиции», — оценил экономист Александр Исаков.

Ранее Росстат сообщал, что в январе—сентябре 2022 года инвестиционная активность в России увеличилась в годовом выражении на 5,9%, а по итогам третьего квартала — на 3,1% в реальном выражении. Главными драйверами инвестиций в условиях структурной трансформации экономики стали необходимость изменения хозяйственных связей и технологических процессов, а также реализация курса на импортозамещение, говорилось в декабрьском докладе Банка России.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в декабре говорил, что, исходя из динамики за девять месяцев 2022 года, уже понятно, что по итогам всего года будет положительная динамика по инвестициям. Решетников называл увеличение инвестиций условием структурной перестройки экономики и ее дальнейшего роста, однако в нынешних условиях есть ряд вызовов, которые подавляют инвестиционную активность.

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По его словам, следствием экономической неопределенности является неготовность бизнеса брать на себя долгосрочные риски, отметил Решетников.

«Ответом на эти вызовы должно стать усиление роли государства как инвестора последней инстанции», — заявил министр.

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