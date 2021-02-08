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Reuters узнал о плане помощи россиянам на 500 млрд руб.

Российские власти собираются дополнительно выделить на социальные расходы порядка 500 млрд руб. — это должно решить проблему недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами в Думу, пишет Reuters
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские власти рассматривают выделение на социальные расходы не менее 500 млрд руб. для решения проблемы недовольства падением уровня жизни в преддверии осенних выборов в Думу, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве.

По словам одного из собеседников агентства, новый пакет мер в ближайшие недели должен представить лично президент Владимир Путин в «ежегодном обращении к высокопоставленным политическим деятелям» (в начале года президент должен выступить с посланием Федеральному собранию, однако точная дата этого выступления пока не определена).

По словам собеседника агентства, размер пакета на социальные расходы составит 0,5% от прогнозируемого ВВП на 2021 год (то есть около 580 млрд руб.). Другой собеседник агентства говорит, что сумма расходов составит около 500 млрд руб. Два источника в правительстве рассказали Reuters, что дополнительные расходы на социальные нужды предназначены для того, чтобы «люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и делают все, чтобы им помочь».

Fitch оценило влияние ареста Навального на бюджетные расходы
Экономика
Фото:Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / РИА Новости

В 2020 году из-за пандемии и масштабного локдауна российская экономика пережила самое масштабное падение за последние 11 лет — ВВП страны, согласно первой оценке Росстата, снизился на 3,1% (номинальный объем составил 106,6 трлн руб.). Реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,5%, число граждан, живущих за чертой бедности, по итогам девяти месяцев 2020 года достигло 19,6 млн человек — на 400 тыс. больше, чем годом раньше.

Министр финансов Антон Силуанов в декабре заявлял, что на 2021 год правительство сохраняет бюджетные меры стимулирования экономики в размере порядка 1% ВВП (более 1 трлн руб.). Однако, как отмечало на прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch, акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, условный срок которому по «делу «Ив Роше» заменили на реальный, могут привести к тому, что бюджетные расходы в 2021 году будут выше, чем это прогнозировалось изначально. «Это [протесты] может осложнить задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму и может привести к некоторой меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось», — писало Fitch.

Эта идея не нова: Bank of America недавно отмечал, что перед выборами правительство может пойти на увеличение бюджетных расходов, как это уже было перед парламентскими выборами в 2016 году, когда власти решили выплатить всем пенсионерам дополнительно по 5 тыс. руб.

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