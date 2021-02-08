ФТС отчиталась о сокращении экспорта нефти из России в 2020 году на 40%

Год пандемии, когда странам — производителям нефти приходилось вырабатывать экстренные меры для сдерживания падения цен, выручка российских экспортеров сырой нефти упала до $72,3 млрд

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Выручка от продажи российской сырой нефти за рубеж в 2020 году упала на 40,8% по сравнению с 2019 годом, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы.

Всего за год российские компании выручили за продажу сырой нефти за рубеж $72,3 млрд, что составило 59,2% от выручки предыдущего года.

При этом в физическом выражении за рубеж было продано на 11,4% меньше сырой нефти, чем годом ранее — 238,6 млн тонн.

Экспорт нефтепродуктов в денежном выражении снизился на 32,3%, до $45,3 млрд, а в физическом выражении он упал на 0,8%, до 141,7 млн тонн.

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