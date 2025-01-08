Претендентом на болгарский актив ЛУКОЙЛа стала компания из Казахстана

В Казахстане сообщили об участии «КазМунайГаза» в торгах за НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургае

Казахстанская нефтегазовая компания может стать участником конкурса по приобретению завода «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас». Сообщалось, что другим участником торгов может стать венгерская MOL

Фото: neftochim.lukoil.com

Казахстанская компания «КазМунайГаз» обсуждает с российским ЛУКОЙЛом возможность покупки нефтеперерабатывающего завода в Болгарии, сообщил «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет об участии в конкурсе по приобретению завода «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас», уточнили в компании.

«Детали обсуждаются», — добавили там.

По информации Bloomberg, «дочка» ЛУКОЙЛа Litasco приняла несколько предложений на покупку НПЗ. В декабре Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщало, что венгерская компания MOL также хочет приобрести этот НПЗ.

РБК направил запрос в ЛУКОЙЛ.

С начала 2024 года в Болгарии действует запрет на импорт нефти на НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим», а 1 марта вступил в силу полный запрет на импорт российской нефти.

В ЛУКОЙЛе в 2023 году сообщали, что в ответ на «дискриминационные законы, другие несправедливые, предвзятые политические решения» займутся пересмотром стратегии бизнеса в Болгарии, среди возможных опций — продажа активов.

Министр финансов Болгарии Ассен Василев ранее заявлял, что София хочет добиться уверенности, что «бизнес будет ответственно работать в стране и не будет использоваться для влияния на политику». Эта позиция встречает сопротивление не только у жителей города Камено, где расположено предприятие, но и в политических кругах Болгарии. Например, секретарь националистической партии «Возрождение» Деян Николов считает, что об этом начали говорить, потому что из-за конфликта на Украине «среди политиков очень модно воевать с Россией». «Совершенно очевидно, что ЛУКОЙЛ здесь — это просто бизнес», — добавил он.