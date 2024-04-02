Bloomberg узнал об опасениях жителей города Болгарии из-за завода ЛУКОЙЛа

Жители болгарского Камено, где находится НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим», опасаются, что в случае продажи завода они могут лишиться рабочих мест, пишет Bloomberg. Власти Болгарии хотят передать НПЗ «авторитетной международной компании»

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Жители города Камено в Бургасской области Болгарии, где расположен нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас», опасаются, что «хорошие времена скоро закончатся» в связи с возможной продажей предприятия, сообщает Bloomberg.

Некоторые местные жители высказывают опасения, что конфликт на Украине может прийти в Болгарию из-за Черного моря, пишет агентство, в то же время они «с теплотой» отзываются о компании «ЛУКОЙЛ Нефтохим», где работают около 1,3 тыс. человек (по состоянию на 2011 год в Камено проживало 4336 человек).

«Они говорят о бесплатных школьных принадлежностях, которые дети получают в первый день учебы в школе, и о конкурентоспособной заработной плате. Они опасаются, что хорошие времена скоро закончатся», — говорится в статье.

«Люди начинают бояться — пожилому человеку трудно найти работу. <...> Люди опасаются, что новый владелец нефтеперерабатывающего завода сохранит некоторые операции, но не уверены в остальном», — приводит Bloomberg слова владелицы магазина в Камено Юлии Алиевой.

С начала года в Болгарии действует запрет на импорт нефти на НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим», а 1 марта вступил в силу полный запрет на импорт российской нефти. ЛУКОЙЛ в конце прошлого года сообщил, что в ответ на «дискриминационные законы, другие несправедливые, предвзятые политические решения» займется пересмотром стратегии бизнеса в Болгарии, среди возможных опций — продажа активов.

Министр финансов Болгарии Ассен Василев заявил, что передача предприятия «авторитетной международной компании» либо из Европы, либо из США, либо из стран Персидского залива может быть ключом к переходу Софии к союзникам по ЕС и уходу от влияния Москвы.

«Мы должны быть уверены, что бизнес будет ответственно работать в стране и не будет использоваться для влияния на политику, — сказал он в интервью Bloomberg. — Мы заботимся о том, чтобы наши важнейшие поставки не зависели от страны, которая считает нас недружественной».

Однако эта позиция встречает сопротивление не только у жителей Камено, но и в политических кругах Болгарии. Например, секретарь националистической партии «Возрождение» Деян Николов считает, что об этом начали говорить, потому что из-за конфликта на Украине «среди политиков очень модно воевать с Россией». «Совершенно очевидно, что ЛУКОЙЛ здесь — это просто бизнес», — добавил он.

Пока ЛУКОЙЛ не сообщал, что приступает к продаже бизнеса, международная маркетинговая и торговая фирма российской компании Litasco SA, которая официально владеет заводом, отказалась от комментариев Bloomberg по этому вопросу.

Тем не менее министр финансов Василев убежден, что компания уже ищет покупателя, и у Болгарии «есть и будет политическая воля, чтобы это произошло».

«Болгарам нравится выгодная сделка. <...> Диверсификация обеспечивает выгодную сделку для страны, выгодную сделку для промышленности. Учитывая выбор между идеологией и выгодной сделкой, мы всегда выберем выгодную сделку», — заявил он.