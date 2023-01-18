В ЛУКОЙЛе заявили, что не поставляли топливо с НПЗ в Бургасе на Украину

Власти Болгарии никогда не обращались к руководству группы ЛУКОЙЛ с просьбой о поставках топлива с его дочернего НПЗ на Украину, заверили в российской компании

Фото: Олег Яковлев / РБК

Предприятия группы ЛУКОЙЛ не имели контрактов на поставки топлива на территорию Украины, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании.

«Никто из представителей болгарских властей никогда не обращался к руководству наших предприятий с просьбами о поставках в адрес Украины», — заверили в ЛУКОЙЛе. Продукцию НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе продают оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям.

Согласно сообщению, компания ведет диалог с властями Болгарии исключительно насчет регулирования бизнеса, политические вопросы не обсуждаются.

«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» занимается приемом, хранением и переработкой нефти и является основным поставщиком топлива на внутренний рынок Болгарии. Также продукция НПЗ поставляется в Европу, Средиземноморье и Азию.

Ранее Die Welt сообщила, что Болгария весной 2022 года начала тайно поставлять Украине большое количество боеприпасов и дизельного топлива. Газета утверждает, что в стране тогда производили топливо только из российской нефти. Солярку делают на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся ЛУКОЙЛом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил газете, что София неофициально помогала Киеву. По его словам, бывший премьер Болгарии Кирил Петков «продемонстрировал принципиальность». «Я всегда буду благодарен ему за использование политических навыков для поиска решения», — сказал Кулеба.

Сам Петков сообщил, что болгарское правительство дало разрешение на экспорт не напрямую на Украину, а компаниям-посредникам.