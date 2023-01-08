Twitter, Warcraft и «темные кухни»: 10 крупнейших сделок 2022 года в мире

В этом году объем слияний и поглощений в мире оказался на 35% меньше, чем в рекордном 2021-м. Крупнейшие сделки были инициированы Microsoft, Broadcom и Илоном Маском. Топ-10 замыкает новая покупка Johnson & Johnson на $19 млрд

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После 2021-го, который глобальный рынок слияний и поглощений завершил с рекордными $5,7 трлн, этот год ознаменовался охлаждением: сделок было меньше, а общая сумма — скромнее. По оценке Refinitiv, в первом полугодии объем объявленных сделок сократился на 34%, до $2,81 трлн. Такого падения не было с 2009 года, когда на фоне глобального финансового кризиса рынок M&A просел на 42%.

Во втором полугодии ситуация не улучшилась. По оценке WSJ, всего в 2022 году объем объявленных слияний и поглощений снизился на 35%, до $3,55 трлн. Самым активным, как и в прошлом году, оказался сектор высоких технологий ($894 млрд), за ним следуют здравоохранение ($326 млрд), финансы (284 млрд) и недвижимость ($282 млрд).

По оценке WSJ, в топ-10 крупнейших сделок вошли следующие.

1. Microsoft покупает разработчика компьютерных игр Activision Blizzard

Фото: Jeenah Moon / Getty Images

сумма сделки — $68,7 млрд

сектор — компьютерные игры

Microsoft договорилась о приобретении Activision Blizzard за $68,7 млрд еще в январе, за каждую акцию разработчика компьютерных игр она заплатит $95. Сделка станет одной из крупнейших на рынке видеоигр и крупнейшей покупкой в истории Microsoft. В результате к последней перейдут права на культовые игровые франшизы (Warcraft, Diablo и Call of Duty, Starcraft, Overwatch, Candy Crush и др.), а также на проведение киберспортивных состязаний через Major League Gaming.

Сделку планировалось закрыть в начале 2023 года, но в начале декабря Федеральная торговая комиссия США (FTC, антимонопольный орган при правительстве США) потребовала ее заблокировать из опасений, что по завершении поглощения Microsoft откажет конкурирующим игровым платформам в доступе к играм.

В частности, против этой сделки выступала Sony. Японская компания опасается, что, если Microsoft сделает такие популярные игры, как Call of Duty, эксклюзивом своей игровой платформы Xbox, другие платформы, в том числе PlayStation от Sony, окажутся в невыгодном положении.

2. Broadcom покупает разработчика облачных решений VMWare

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

сумма сделки — $61 млрд (с учетом долга)

сектор — программное обеспечение

Американский производитель чипов Broadcom договорился о поглощении разработчика ПО для облачных решений и виртуализации VMware в минувшем мае. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями. Кроме того, Broadcom возьмет на себя $8 млрд долга VMware. Последняя специализируется на предоставлении «мультиоблачных услуг», виртуализации сетей и систем хранения данных, а также разработке цифрового рабочего пространства.

VMware — один из лидеров в индустрии облачных вычислений. Услугами компании пользуются крупные корпорации для управления частными и общедоступными облачными сетями, а также центрами обработки данных. Однако ее акции сильно обвалились в последние годы, что сделало компанию целью для поглощений. Так, с пика в мае 2019-го ($205,52) к моменту объявления сделки бумаги VMware подешевели на 53%, а с начала этого года — на 17,4% (до $95,71).

К сделке также есть вопросы у антимонопольных органов. В конце декабря стало известно, что в отношении поглощения в ЕС начато расследование.

3. Илон Маск купил Twitter

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

сумма сделки — $44 млрд

сектор — социальные сети

Илон Маск в конце октября закрыл сделку по покупке компании Twitter Inc., которая владеет одноименной социальной сетью (в России заблокирована). За каждую акцию Twitter принадлежащая ему структура X Holdings II, Inc. заплатила $54,2. После этого компания стала частной, с 9 ноября ее акции перестали обращаться на Нью-Йоркской бирже.

Новый владелец сам много пользуется этой социальной сетью, где у него более 120 млн подписчиков. О том, как продвигается сделка по покупке соцсети, тоже часто можно было узнать из аккаунта Маска раньше, чем из официальных источников или СМИ.

Об интересе к покупке соцсети миллиардер заявил в апреле. Он приобрел 9,2% акций Twitter, став одним из крупнейших акционеров, и подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на приобретение всех находящихся в обращении обыкновенных акций компании. «Я инвестировал в Twitter, так как верю, что соцсеть обладает потенциалом стать платформой для распространения свободы слова во всем мире, которая, как я считаю, служит основой демократии», — объяснял Маск.

В начале мая Маск нашел инвесторов, готовых помочь с финансированием сделки, но вскоре заявил о ее приостановке, попросив Twitter подтвердить, что доля фейковых аккаунтов в соцсети составляет менее 5%. Сам бизнесмен был уверен, что их не менее 20%. В конце июля один из акционеров Twitter через суд потребовал от Маска завершить сделку и выплатить компенсацию. Тот подал встречный иск и выиграл дело: суд обязал Twitter предоставить дополнительную информацию по спам- и бот-аккаунтам.

В начале октября Маск повторил предложение на первоначальных условиях; затем в течение нескольких дней «намекал», что сделка состоялась. 26 октября он посетил офис Twitter в Сан-Франциско и вскоре после этого указал в своем профиле в Twitter, что является Chief Twit (можно перевести как «главный по твитам» либо как «главный кретин»), а в качестве местоположения — штаб-квартиру Twitter.

У Маска амбициозные планы по развитию. Он намерен к 2028 году увеличить выручку Twitter в пять раз по сравнению с показателем прошлого года, до $26,4 млрд, а число активных пользователей в день — до 931 млн с 237,8 млн (речь идет о пользователях, которых компания может монетизировать).

4. Индийский HDFC Bank объявил о покупке своего акционера

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— $40 млрд

сектор — финансовые услуги

В апреле HDFC Bank, крупнейший частный банк Индии, объявил о поглощении своего крупнейшего акционера Housing Development Finance Corp. Стоимость поглощаемой компании — $60 млрд, стоимость акций, которые выкупит HDFC Bank, оценивается в $40 млрд. HDFC Bank специализируется на розничном кредитовании, Housing Development Finance — на ипотечном. Результатом объединения станет компания с 68 млн клиентов и рыночной капитализацией свыше $200 млрд. Доля иностранцев в ее капитале составит 65–67%.

По данным Refinitiv, это крупнейшее поглощение в глобальном банковском секторе с 2007 года.

5. Американская Amgen покупает производителя лекарств Horizon Therapeutics

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сумма сделки — $27,8 млрд

сектор — здравоохранение

Биофармацевтическая компания Amgen Inc. объявила 12 декабря о покупке ирландской Horizon Therapeutics PLC. Сделка, сумма которой составит $27,8 млрд, по данным WSJ, станет крупнейшим поглощением в секторе здравоохранения в этом году.

Сделка будет полностью оплачена денежными средствами. По ее условиям американская компания заплатит $116,5 за каждую акцию Horizon, что на 19,7% выше цены закрытия ($97,29) накануне и почти на 50% выше уровня, на котором бумаги торговались в ноябре, когда компания дала понять, что такое поглощение возможно. Акции Horizon торгуются на NASDAQ.

Amgen профинансирует сделку за счет бридж-кредита на сумму $28,5 млрд, его организаторами станут Citibank и Bank of America.

Horizon разрабатывает для лечения редких аутоиммунных и тяжелых воспалительных заболеваний лекарства, которые продаются в основном в США. Ее флагманский препарат Tepezza используется для лечения глазных воспалений. В прошлом году доходы от его продаж увеличились более чем вдвое, благодаря чему продажи Horizon выросли на 47%, до $3,23 млрд. Компания планирует начать продавать препарат в Европе и Японии.

По данным Jefferies & Co, за счет поглощения Horizon американская компания может увеличить годовую выручку к 2024 году на $4 млрд.

6. ProLogis покупает оператора складов Duke Realty

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сумма сделки — $26 млрд

сектор — складская недвижимость

Крупнейший в мире оператор складов ProLogis в мае сделал предложение о покупке за $24 млрд своему конкуренту Duke Realty Corp. Тогда в Duke Realty сочли, что сумма недостаточная, и от слияния отказались. Стороны договорились в июне, когда ProLogis повысила предложение до $26 млрд. По данным Green Street, сделка стала крупнейшей в секторе складской недвижимости с начала пандемии, когда склады и распределительные центры были особенно востребованными. Но в последние месяцы на рынке появились опасения, что сектор демонстрирует признаки перенасыщения. Например, Amazon.com решила отказаться от части складских площадей, переоценив будущий спрос.

ProLogis, представленная в 19 странах, обслуживает 5,8 тыс. клиентов. Ежегодно через ее склады проходят товары на $2,2 трлн. Поглощение Duke Realty добавит к базе еще 500 клиентов и позволит упрочить позиции на ключевых рынках в США, в том числе в Южной Калифорнии, Нью-Джерси, Южной Флориде, а также в Чикаго, Далласе и Атланте. В октябре сделка была закрыта.

7. Blackstone продает инвесторам логистическую компанию Mileway

Фото: Andrew Kelly / Reuters

сумма сделки — $23,81 млрд

сектор — недвижимость

Американская Blackstone Inc., управляющая множеством фондов прямых инвестиций, продает своим же инвесторам один из проектов — логистическую Mileway за $23,81 млрд. Mileway — это нидерландская компания, владеющая складами и dark kitchen («темными кухнями»), расположенными рядом с крупными городами. Складами пользуются онлайн-ретейлеры, например Amazon.com, а на кухнях готовят еду, которую потом по заказам с сайта развозят курьеры.

Mileway была учреждена в 2019 году: европейские фонды недвижимости Blackstone объединили в ней примерно 1 тыс. активов. Тогда компания оценивалась в €8 млрд, а в сентябрьской сделке по продаже инвесторам — в €21 млрд (примерно $24 млрд).

Обычно фонды Blackstone продают бизнес стороннему покупателю или проводят IPO, а вырученные средства возвращают своим инвесторам. Но в случае с Mileway инвесторы хотели остаться в этом бизнесе.

Фонды Blackstone управляют активами в недвижимости на $448 млрд.

8. Ретейлер Kroger покупает супермаркеты Albertsons

Фото: Brandon Bell / Getty Images

сумма сделки — $24,77 млрд с учетом долга

сектор — продовольственный ретейл

В октябре о готовящемся слиянии сообщили два крупнейших продуктовых ретейлера США — Kroger (второе место после Walmart) и Albertsons (четвертое место, лидирует Costco). Kroger согласилась заплатить $34,10 за каждую акцию Albertsons; сумма сделки с учетом долга составит $24,77 млрд.

Доля Kroger на рынке продовольственного ретейла США составляет 9,9%, Albertsons — 5,7% (данные Numerator). С совокупной долей 15,6% объединенная компания сможет приблизиться, но не обгонит лидера Walmart (20,9%). В совокупности у Kroger и Albertsons 5 тыс. супермаркетов и магазинов, где работают более 700 тыс. человек.

Советы директоров обеих компаний одобрили слияние, но оно еще должно быть утверждено регулирующими органами.

Объединение происходит в сложное время для продуктовой индустрии. Супермаркетам приходится конкурировать с онлайн-ретейлом, а также противостоять разогнавшейся инфляции.

9. Adobe покупает стартап Figma

Фото: Koshiro K / Shutterstock

сумма сделки — $20 млрд

сектор — разработка программного обеспечения

Разработчик программного обеспечения Adobe приобретет стартап Figma примерно за $20 млрд, сделка будет оплачена деньгами и акциями. Компания Figma, основанная в 2012 году, создает облачное программное обеспечение для дизайна, которое позволяет командам работать в режиме реального времени. Она конкурирует с программой XD компании Adobe.

В ходе последнего раунда финансирования в прошлом году Figma оценивалась в $10 млрд.

Adobe — разработчик знаменитого фоторедактора Adobe Photoshop и графического редактора Adobe Illustrator. Компания основана в 1982 году. Ей принадлежат права на форматы PDF и TTF.

10. Johnson & Johnson покупает производителя медицинских имплантов Abiomed

Фото: Vincent Isore / Global Look Press

сумма сделки — $18,99 млрд

сектор — здравоохранение

Крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) в ноябре договорился о покупке за $16 млрд производителя медицинского оборудования Abiomed. Сделка будет оплачена денежными средствами из расчета $380 за каждую акцию Abiomed. Но акционеры последней смогут получить еще по $35 на акцию, если будут достигнуты определенные показатели (не раскрываются). По данным WSJ, с учетом этого сумма сделки может составить до $18,99 млрд.

Abiomed производит самое разное медицинское оборудование — от контактных линз до искусственных коленных суставов и эндоваскулярно имплантируемых устройств для вспомогательного кровообращения (вводятся через небольшой разрез на коже в кровеносные сосуды). За финансовый год, завершившийся 31 марта, продажи компании выросли на 22%, до $1,03 млрд.