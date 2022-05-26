Broadcom сообщил о покупке производителя ПО VMware за $61 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 64,44 (+6,52) Инвестиции, 16:33
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 62,05 (+5,75) Инвестиции, 16:33
Трейдеры лишились свыше $410 млн за сутки на фоне обвала крипторынка Крипто, 18:08
Акции «Газпрома» подскочили на 10% после объявления дивидендов Инвестиции, 18:06
Что такое бета-глюканы и как они поддерживают иммунный тонус РБК и Stada, 18:05
Соперница россиянки на «Ролан Гаррос» швырнула ракетку и попала в ребенка Спорт, 18:04
Эффект наблюдателя: как кот Шредингера оказался и жив, и мертв Социальная экономика, 18:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:59
Решетников заявил о необходимости возврата к «равновесному курсу» рубля Экономика, 17:53
Набиуллина спрогнозировала рост ипотеки в 2022 году на 10-15% Недвижимость, 17:49
В Белоруссии создадут оперативное командование на украинском направлении Политика, 17:45
Где и как «альфа»-дети потребляют контент Совместный проект, 17:45
Призер ОИ россиянка Пасека будет работать в сборной Китая по гимнастике Спорт, 17:42
В результате обстрела села в Белгородской области пострадала женщина Политика, 17:37
Додона арестовали на 30 дней Политика, 17:33
Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию как аналог «Оскара» Общество, 17:27
Бизнес ,  
0 

Broadcom сообщил о покупке производителя ПО VMware за $61 млрд

Один из крупнейших производителей микросхем и чипов Broadcom приобретет акции одного из лидирующих разработчиков программного обеспечения для виртуализации VMware
Broadcom Limited AVGO $550,21 +4,7% Купить
VMware VMW $123,69 +1,75% Купить
Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Американская компания Broadcom, считающаяся одной из крупнейших в производстве полупроводников, микросхем и чипов, в том числе для средств коммуникации, приобретет одного из крупнейших производителей корпоративного программного обеспечения VMware за $61 млрд. Об этом говорится в заявлении Broadcom.

«Broadcom <...> и VMware объявили сегодня о заключении соглашения, согласно которому Broadcom приобретет все находящиеся в обращении акции VMware. <...> Кроме того, Broadcom примет на себя $8 млрд чистого долга VMware», — говорится в сообщении.

Компания VMware специализируется на предоставлении «мультиоблачных услуг», на виртуализации сетей и систем хранения данных, а также на разработке цифрового рабочего пространства.

Маск сообщил в Twitter о приостановке сделки по покупке Twitter
Технологии и медиа
Илон&nbsp;Маск

Broadcom сообщает, что после завершения сделки проведет ребрендинг и будет работать под именем VMware, «включив существующие программные решения Broadcom для инфраструктуры и безопасности в расширенный портфель VMware». «Объединенная компания предоставит корпоративным заказчикам расширенную платформу решений для критически важных инфраструктур, призванную ускорить инновации и решение самых сложных задач», — говорится в сообщении.

По словам президента и главного исполнительного директора Broadcom Хока Тана, в его компании «с нетерпением ждут присоединения талантливой команды VMware и дальнейшего развития общей культуры инноваций».

«VMware меняет ИT-ландшафт на протяжении последних 24 лет, помогая нашим клиентам сделать предприятия цифровыми. <...> Объединение наших активов и талантливой команды с существующим портфелем корпоративного программного обеспечения Broadcom, размещенным под брендом VMware, создает выдающегося игрока на рынке корпоративного программного обеспечения», — заявил, комментируя сделку, генеральный директор VMware Рагху Рагхурам.

Читайте на РБК Pro
Pro
Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Фото: Matthew Stockman / Getty Images Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Justin Setterfield / Getty Images Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist
Исследования
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: Helena Lopes / Pexels Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно
Статьи
Pro
Фото: Sharon Mccutcheon / Unsplash Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу
Статьи

О том, что Broadcom ведет переговоры о покупке VMware, 23 мая сообщала британская газета The Financial Times, оценивая тогда сделку в более чем $50 млрд. Издание отмечало, что сделка превратит полупроводниковую группу в диверсифицированную технологическую компанию, работающую в разных сферах, начиная от чипов и заканчивая услугами облачных вычислений.

Amazon приобрела киностудию MGM за $8,45 млрд
Технологии и медиа
Фото:Kaelin Mendez / Getty Images

VMware считалась одной из самых важных компаний в индустрии облачных вычислений. Услугами компании пользуются крупные корпорации для управления частными и общедоступными облачными сетями, а также центрами обработки данных. Однако акции компании сильно обвалились в последние годы, что сделало ее целью для поглощений. С пика в мае 2019 года ($205,52) акции VMware подешевели на 53%, а с начала 2022 года снизились на 17,4%, до $95,71.

Ранее генеральный директор Broadcom Хок Тан пытался приобрести активы производителя чипов Qualcomm, однако эта сделка была заблокирована в 2018 году бывшим президентом США Дональдом Трампом по соображениям национальной безопасности.

Также The Financial Times отмечала, что сделка с VMware может принести крупную финансовую выгоду миллиардеру Майклу Деллу. Его компания Dell приобрела VMware в 2016 году в рамках сделки по поглощению технологического конгломерата EMC за $67 млрд. На сегодняшний день Майклу Деллу принадлежит около 36% акций VMware, находящихся в обращении, стоимость которых на момент закрытия торгов 20 мая составляла около $15 млрд.

По итогам четвертого квартала и 2022 финансового года совокупный доход VMware составил $3,53 млрд, что на 7% больше, чем в четвертом квартале годом ранее. Выручка от подписки и SaaS в четвертом квартале составила $868 млн, увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель чистой прибыли снизился на 26% и составил $586 млн, или $1,39 на акцию. Компания предоставит квартальные результаты 26 мая.

Broadcom уже опубликовала квартальные результаты работы. Согласно докладу, выручка за второй квартал 2022 финансового года составила $8,1 млрд, что на 23% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль по GAAP во втором квартале составила $2,5 млрд, скорректированный показатель EBITDA во втором квартале составил $5,1 млрд.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Кремниевая долина компании покупка сделка микросхемы софт США
Материалы по теме
Сделку по покупке «Сбером» «Стокманна» отменили
Бизнес
ЛУКОЙЛ закрыл сделку по покупке «дочки» Shell
Бизнес
В случае срыва сделки по покупке Twitter Маск заплатит $1 млрд неустойки
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter