Broadcom сообщил о покупке производителя ПО VMware за $61 млрд

Один из крупнейших производителей микросхем и чипов Broadcom приобретет акции одного из лидирующих разработчиков программного обеспечения для виртуализации VMware

Фото: Carsten Koall / Getty Images

Американская компания Broadcom, считающаяся одной из крупнейших в производстве полупроводников, микросхем и чипов, в том числе для средств коммуникации, приобретет одного из крупнейших производителей корпоративного программного обеспечения VMware за $61 млрд. Об этом говорится в заявлении Broadcom.

«Broadcom <...> и VMware объявили сегодня о заключении соглашения, согласно которому Broadcom приобретет все находящиеся в обращении акции VMware. <...> Кроме того, Broadcom примет на себя $8 млрд чистого долга VMware», — говорится в сообщении.

Компания VMware специализируется на предоставлении «мультиоблачных услуг», на виртуализации сетей и систем хранения данных, а также на разработке цифрового рабочего пространства.

Broadcom сообщает, что после завершения сделки проведет ребрендинг и будет работать под именем VMware, «включив существующие программные решения Broadcom для инфраструктуры и безопасности в расширенный портфель VMware». «Объединенная компания предоставит корпоративным заказчикам расширенную платформу решений для критически важных инфраструктур, призванную ускорить инновации и решение самых сложных задач», — говорится в сообщении.

По словам президента и главного исполнительного директора Broadcom Хока Тана, в его компании «с нетерпением ждут присоединения талантливой команды VMware и дальнейшего развития общей культуры инноваций».

«VMware меняет ИT-ландшафт на протяжении последних 24 лет, помогая нашим клиентам сделать предприятия цифровыми. <...> Объединение наших активов и талантливой команды с существующим портфелем корпоративного программного обеспечения Broadcom, размещенным под брендом VMware, создает выдающегося игрока на рынке корпоративного программного обеспечения», — заявил, комментируя сделку, генеральный директор VMware Рагху Рагхурам.

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О том, что Broadcom ведет переговоры о покупке VMware, 23 мая сообщала британская газета The Financial Times, оценивая тогда сделку в более чем $50 млрд. Издание отмечало, что сделка превратит полупроводниковую группу в диверсифицированную технологическую компанию, работающую в разных сферах, начиная от чипов и заканчивая услугами облачных вычислений.

VMware считалась одной из самых важных компаний в индустрии облачных вычислений. Услугами компании пользуются крупные корпорации для управления частными и общедоступными облачными сетями, а также центрами обработки данных. Однако акции компании сильно обвалились в последние годы, что сделало ее целью для поглощений. С пика в мае 2019 года ($205,52) акции VMware подешевели на 53%, а с начала 2022 года снизились на 17,4%, до $95,71.

Ранее генеральный директор Broadcom Хок Тан пытался приобрести активы производителя чипов Qualcomm, однако эта сделка была заблокирована в 2018 году бывшим президентом США Дональдом Трампом по соображениям национальной безопасности.

Также The Financial Times отмечала, что сделка с VMware может принести крупную финансовую выгоду миллиардеру Майклу Деллу. Его компания Dell приобрела VMware в 2016 году в рамках сделки по поглощению технологического конгломерата EMC за $67 млрд. На сегодняшний день Майклу Деллу принадлежит около 36% акций VMware, находящихся в обращении, стоимость которых на момент закрытия торгов 20 мая составляла около $15 млрд.

По итогам четвертого квартала и 2022 финансового года совокупный доход VMware составил $3,53 млрд, что на 7% больше, чем в четвертом квартале годом ранее. Выручка от подписки и SaaS в четвертом квартале составила $868 млн, увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель чистой прибыли снизился на 26% и составил $586 млн, или $1,39 на акцию. Компания предоставит квартальные результаты 26 мая.

Broadcom уже опубликовала квартальные результаты работы. Согласно докладу, выручка за второй квартал 2022 финансового года составила $8,1 млрд, что на 23% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль по GAAP во втором квартале составила $2,5 млрд, скорректированный показатель EBITDA во втором квартале составил $5,1 млрд.