Adobe купит сервис для веб-дизайнеров Figma за $20 млрд

После завершения сделки команда Figma во главе с сооснователем Диланом Филдом перейдет в подразделение цифровых медиа Adobe. Обе компании в марте приостановили продажи в России

Фото: Manaure Quintero / Reuters

Adobe приобретет стартап Figma примерно за $20 млрд деньгами и акциями, сообщается на сайте компании. Стороны заключили окончательное соглашение.

Глава Adobe Шантану Нарайен назвал сделку «трансформационной». «Благодаря широкому ассортименту продукции Adobe и Figma совместная компания <...> объединит возможности для мозгового штурма, совместного использования [сервисов], творчества и коллаборации», — заявили в компании.

Figma — сервис для разработки интерфейсов с возможностью совместной работы онлайн. Одноименная компания была создана в 2012 году Эваном Уоллесом и Диланом Филдом. Последний после покупки стартапа продолжит руководить командой Figma в составе Adobe, а начальником Филда будет глава Adobe Digital Media Дэвид Вадхвани.

Adobe — разработчик программного обеспечения, в том числе фоторедактора Adobe Photoshop и графического редактора Adobe Illustrator. Компания основана в 1982 году. Ей принадлежат права на форматы PDF и TTF.

В начале марта Adobe прекратила продажу своих продуктов и предоставление услуг в России и закрыла доступ к своим сервисам Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adove Experience Cloud для контролируемых государством российских СМИ. Нарайен объяснил решение стремлением компании соблюдать санкции, введенные против Москвы в ответ на военную операцию на Украине.

Figma после начала российской спецоперации выступила против военных действий, приостановила продажи в России и объявила о намерении «соблюдать все требования санкций США и ЕС».