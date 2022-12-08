В США потребовали заблокировать сделку Microsoft и Activision на $69 млрд

Американский регулятор опасается, что если Microsoft купит Activision Blizzard, ее конкуренты могут лишиться игр на своих платформах. Activision Blizzard принадлежат права на Call of Duty, Diablo и Warcraft

Фото: Ariana Ruiz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Федеральная торговая комиссия США (FTC— антимонопольный орган при правительстве США) потребовала заблокировать заявку технологической компании Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard за $69 млрд из-за опасений, что в результате сделки новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление директора по конкуренции FTC Холли Ведовой.

По ее словам, поглощение «ведущей и независимой игровой студии» может привести к ущербу конкуренции на игровом рынке. «Microsoft уже показала, что может и будет отказывать в своем контенте игровым конкурентам», — сказала Ведова.

Президент Microsoft Брэд Смит в ответ заявил, что технологический гигант будет бороться с ФТС. «Хотя мы верили в возможность мирного разрешения спора, мы полностью уверены в своей правоте и приветствуем возможность решить дело в суде», — сказал он.

Microsoft договорилась о приобретении Activision Blizzard за $68,7 млрд в январе. Планировалась, что сделку закроют в начале 2023 года. За каждую акцию Activision Blizzard будет выплачено по $95 — это одна из крупнейших сделок на рынке видеоигр и крупнейшая покупка в истории Microsoft. По условиям сделки к Microsoft перейдут права на культовые игровые франшизы (Warcraft, Diablo и Call of Duty, Starcraft, Overwatch, Candy Crush и др.), а также права на проведение киберспортивных состязаний через Major League Gaming.

Microsoft рассчитывает, что покупка Blizzard укрепит ее позиции на рынке видеоигр и поможет конкурировать с такими лидерами этого рынка, как Tencent и Sony. Именно Sony активно выступает против сделки. Компания ранее заявила, что, если Microsoft сделает такие популярные игры, как Call of Duty, эксклюзивом своей игровой платформы Xbox, другие платформы, в том числе PlayStation от Sony, окажутся в невыгодном положении. Sony также утверждала, что в 2021 году Call of Duty стал лидером по продажам среди шутеров (400 млн копий), ближайший конкурент — Battlefield от Electronic Arts (88,7 млн копий).

В 2021 году Microsoft за $7,5 млрд купила ZeniMax Media — материнскую компанию разработчика игр Bethesda Softworks (TES, Fallout, DOOM, Dishonored, Prey, Wolfenstein и др.). Глава Xbox Фил Спенсер утверждал, после сделки Bethesda начнет выпускать эксклюзивные игры для платформ с Xbox Game Pass.

Ранее о том, что ФТС собирается подать антимонопольный иск с требованием заблокировать покупку Activision корпорацией Microsoft писала Politico. Источники издания сообщили, что помимо Sony, против сделки выступает Google. По их словам, в Google недовольны «намеренным ухудшением» качества работы подписки Game Pass при использовании Google Chrome, а покупка Activision будет потворствовать подобным действиям.