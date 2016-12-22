Россия оспорит «безосновательное» требование ЕС о взыскании €1,4 млрд

В Минэкономразвития пояснили, что ответом на требование ЕС компенсации за «свиное эмбарго» станет созыв панели арбитров, которым российские власти намерены доказать, что все ранее выставленные требования Россия выполнила

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Власти России выполнили требования, изложенные в решении арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) по спору об ограничениях на импорт свиней из Евросоюза, а потому заявка ЕС о выплате компенсации €1,4 млрд в год «безосновательна», заявил «Интерфаксу» глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

«Неясно, на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров», — сказал он.

Глава департамента МЭР пояснил, что ответом на действия властей ЕС станет требование созвать панель арбитров, которым предстоит определить, выполнила Россия решение арбитров или нет.

«Понятно, что без такого определения никакие ответные меры вводиться не должны. Одновременно мы примем участие в обсуждении объема предполагаемых компенсаций», — сказал Медведков.

По его словам, к расходам бюджета возможная мера ЕС отношения не имеет, так как речь идет не о взимании с России штрафа, но об отзыве некоторых торговых уступок, которые ЕС предоставляет России в рамках своих обязательств в ВТО.

«Это может быть повышение импортных пошлин на российские товары или введение количественных ограничений импорта и прочее. ЕС просит предоставить ему право на отзыв уступок в указанном объеме €1,4 млрд импорта из России. Решение о предоставлении права на введение меры примут арбитры ВТО. Воспользуется им ЕС или нет — это вопрос ЕС. Какие уступки и в каком объеме будут отозваны — вопрос для арбитров», — пояснил Медведков.

По его словам, в Минэкономразвития рассчитывают на принятие арбитрами «непредвзятого, объективного и основанного на правилах и практике ВТО решения».

Ранее первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заявил, что в случае, если иск ЕС на сумму €1,4 млрд в год из-за запрета на импорт свинины будет удовлетворен, Россия может выйти из ВТО.

Иск ЕС к России связан с запретом на импорт свиноводческой продукции европейских производителей, введенный с 2014 года. Первоначально его причиной стали вспышки африканской чумы свиней в странах ЕС. Позднее свинина также была добавлена в список продукции, на которую распространяется эмбарго, введенное Россией в ответ на европейские санкции.

ЕС подал жалобу на действия России, посчитав, что они наносят ущерб европейским сельхозпроизводителям и не соответствуют нормам ВТО. В августе 2016 года ВТО постановила, что Москва нарушила правила организации и должна снять ограничения. В результате в июне 2017 года ЕС и Россия уведомили Орган по разрешению споров ВТО о том, что выполнят его рекомендации по снятию запрета в течение восьми месяцев и 15 дней.

В начале декабря 2017 года запрет, введенный по санитарным соображениям, был снят. Однако свинина из ЕС осталась под запретом из-за продолжающегося эмбарго, которое было введено уже после ограничения импорта по санитарным соображениям. 20 декабря стало известно о новой жалобе ЕС, направленной во Всемирную торговую организацию.