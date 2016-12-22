Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,24 57,38 EUR Нал. 69,59 68,45 USD Бирж. 56,98 +0,14 EUR Бирж. 68,68 -0,02 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 -0,00 BTC/USD Бирж. 15211,01 -903,29 MOEX 2207,41 +0,45% RTS 1219,89 +0,47% Brent 67,58 -0,31% DJIA 25295,87 +0,88% Nasdaq 7136,56 +0,83% FTSE 7727,22 +0,04%
Россия оспорит «безосновательное» требование ЕС о взыскании €1,4 млрд
Лента новостей
Евгений Малкин побил клубный рекорд в матче НХЛ 12:15, Спорт Макрон подарит Си Цзиньпину лошадь из президентского полка 12:07, Политика Богатейшая женщина Китая заработала за четыре дня еще $2 млрд 11:50, Финансы «Аэрофлот» снял жену Аршавина с рейса из-за «деструктивного поведения» 11:40, Общество Шарапова вернулась в топ-50 мирового теннисного рейтинга 11:19, Спорт МЧС вновь зафиксировало превышение концентрации сероводорода в Балашихе 11:18, Общество Россия оспорит «безосновательное» требование ЕС о взыскании €1,4 млрд 11:07, Экономика Главный тренер «Реала» назвал необъяснимым результат матча с «Сельтой» 11:01, Спорт В Белом доме увидели «признаки вмешательства» России в выборы в Мексике 10:54, Политика ЦИК закончила прием документов у самовыдвиженцев на выборах президента 10:27, Политика Закат эры ПК: причины и следствия 10:08, РБК и Samsung СМИ узнали детали рабочего расписания Дональда Трампа 10:07, Общество Армия России скоро примет на вооружение «Дрель» 09:55, Общество О чьих деньгах говорили в 2017 году 09:49, Деньги  Берлин проведет переговоры с главой МИД Ирана из-за протестов в стране 09:35, Политика Медведев запретил выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей 09:19, Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в Москве 09:02, Общество 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус» 08:41, Фотогалерея  Экс-министр экономики Казахстана на суде попросил прощения у Назарбаева 08:23, Политика МЧС объявило экстренное предупреждение в Приморье из-за непогоды 08:09, Общество Премьер-министр Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками» 07:33, Политика В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Золотой глобус» 07:11, Общество Фильм Звягинцева «Нелюбовь» остался без «Золотого глобуса» 06:21, Общество SpaceX произвела успешный запуск ракеты с секретным спутником Zuma 05:30, Технологии и медиа В Венесуэле 40 человек пострадали в результате ДТП 04:49, Общество BuzzFeed сообщил о предстоящей встрече военачальников России и НАТО 04:26, Политика В Мексике 11 человек погибли в результате перестрелки близ Акапулько 03:59, Общество Тбилисский аэропорт закрыли из-за тумана 03:02, Общество
Россия оспорит «безосновательное» требование ЕС о взыскании €1,4 млрд
Война санкций, 11:07
0
Россия оспорит «безосновательное» требование ЕС о взыскании €1,4 млрд
В Минэкономразвития пояснили, что ответом на требование ЕС компенсации за «свиное эмбарго» станет созыв панели арбитров, которым российские власти намерены доказать, что все ранее выставленные требования Россия выполнила
Фото: Holger Hollemann / DPA / ТАСС

Власти России выполнили требования, изложенные в решении арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) по спору об ограничениях на импорт свиней из Евросоюза, а потому заявка ЕС о выплате компенсации €1,4 млрд в год «безосновательна», заявил «Интерфаксу» глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

«Неясно, на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров», — сказал он.

Глава департамента МЭР пояснил, что ответом на действия властей ЕС станет требование созвать панель арбитров, которым предстоит определить, выполнила Россия решение арбитров или нет.

«Понятно, что без такого определения никакие ответные меры вводиться не должны. Одновременно мы примем участие в обсуждении объема предполагаемых компенсаций», — сказал Медведков.

По его словам, к расходам бюджета возможная мера ЕС отношения не имеет, так как речь идет не о взимании с России штрафа, но об отзыве некоторых торговых уступок, которые ЕС предоставляет России в рамках своих обязательств в ВТО.

«Это может быть повышение импортных пошлин на российские товары или введение количественных ограничений импорта и прочее. ЕС просит предоставить ему право на отзыв уступок в указанном объеме €1,4 млрд импорта из России. Решение о предоставлении права на введение меры примут арбитры ВТО. Воспользуется им ЕС или нет — это вопрос ЕС. Какие уступки и в каком объеме будут отозваны — вопрос для арбитров», — пояснил Медведков.

По его словам, в Минэкономразвития рассчитывают на принятие арбитрами «непредвзятого, объективного и основанного на правилах и практике ВТО решения».

Ранее первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заявил, что в случае, если иск ЕС на сумму €1,4 млрд в год из-за запрета на импорт свинины будет удовлетворен, Россия может выйти из ВТО.

В Совфеде пригрозили выходом из ВТО из-за жалобы ЕС на «свиное эмбарго»
Политика

Иск ЕС к России связан с запретом на импорт свиноводческой продукции европейских производителей, введенный с 2014 года. Первоначально его причиной стали вспышки африканской чумы свиней в странах ЕС. Позднее свинина также была добавлена в список продукции, на которую распространяется эмбарго, введенное Россией в ответ на европейские санкции.

ЕС подал жалобу на действия России, посчитав, что они наносят ущерб европейским сельхозпроизводителям и не соответствуют нормам ВТО. В августе 2016 года ВТО постановила, что Москва нарушила правила организации и должна снять ограничения. В результате в июне 2017 года ЕС и Россия уведомили Орган по разрешению споров ВТО о том, что выполнят его рекомендации по снятию запрета в течение восьми месяцев и 15 дней.

В начале декабря 2017 года запрет, введенный по санитарным соображениям, был снят. Однако свинина из ЕС осталась под запретом из-за продолжающегося эмбарго, которое было введено уже после ограничения импорта по санитарным соображениям. 20 декабря стало известно о новой жалобе ЕС, направленной во Всемирную торговую организацию.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Евросоюз , свинина
Главное
В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Золотой глобус» Общество
Материалы по теме
В Совфеде пригрозили выходом из ВТО из-за жалобы ЕС на «свиное эмбарго» Политика
В ВТО назвали срок рассмотрения жалобы ЕС на Россию по «свиному эмбарго» Политика
В Совфеде назвали «беспределом» иск ЕС за запрет импорта свинины Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.