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В Совфеде пригрозили выходом из ВТО из-за жалобы ЕС на «свиное эмбарго»
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В Совфеде пригрозили выходом из ВТО из-за жалобы ЕС на «свиное эмбарго»
Политика, 02:04
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В Совфеде пригрозили выходом из ВТО из-за жалобы ЕС на «свиное эмбарго»
Россия может покинуть Всемирную торговую организацию в том случае, если та даст ход иску ЕС против России из-за запрета импорта свиноводческой продукции. Об этом заявили несколько российских сенаторов
Фото: Алексей Пороховников / Global Look Press

Россия может выйти из Всемирной торговой организации в том случае, если иск ЕС к России на сумму €1,4 млрд в год из-за запрета на импорт свинины будет удовлетворен. Об этом заявил ​ первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников, передает «РИА Новости».

Калашников подчеркнул, что действия ЕС, в частности введенные против России санкции, противоречат нормам самой ВТО. «Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации… В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», — заявил он.

О возможном выходе России из ВТО ранее также заявлял и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, назвавший иск ЕС к России «беспределом». «Если дело пойдет так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам дает участие в этой организации? … Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объеме, вплоть до выхода из ВТО», — подчеркнул он.

Иск ЕС к России связан с запретом на импорт свиноводческой продукции европейских производителей, введенный с 2014 года. Первоначальной его причиной послужили вспышки африканской чумы свиней в странах ЕС. Позднее свинина также была добавлена в список продукции, на которую распространяется эмбарго, введенное Россией в ответ на европейские санкции.

ЕС подала жалобу на действия России, посчитав, что они наносят ущерб европейским сельхозпроизводителям и не соответствуют нормам ВТО. В августе 2016 года ВТО постановила, что Москва нарушила правила организации и должна снять ограничения. Россия подала апелляцию на это решение, однако она не была удовлетворена. В результате в июне 2017 года ЕС и Россия уведомили Орган по разрешению споров ВТО о том, что выполнят его рекомендации по снятию запрета в течение восьми месяцев и 15 дней.

В начале декабря 2017 года запрет, введенный по санитарным соображениям, был снят. Однако свинина из ЕС осталась под запретом из-за продолжающегося эмбарго, которое было введено уже после ограничения импорта по санитарным соображениям. 20 декабря стало известно о новой жалобе ЕС, направленной во Всемирную торговую организацию.

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Позднее, 6 января, жалоба была передана на рассмотрение арбитража. Евросоюз требует установить сумму взыскания с России в размере €1,39 млрд. Эта сумма соответствует стоимости импорта свинины из европейских стран в Россию в 2013 году, до введения запрета, и равна четверти от стоимости всего объема экспорта свинины из ЕС. При этом по мере продления эмбарго Брюссель требует каждый год увеличивать эту сумму на 15%.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Совет Федерации , ВТО , свинина
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