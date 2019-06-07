Путин допустил превращение глобализации в пародию на саму себя

Путин допустил превращение глобализации в пародию на саму себя

Президент России Владимир Путин заявил, что в дальнейшем глобализация может превратиться в пародию на саму себя. Трансляция выступления главы государства ведется на сайте Петербургского экономического форума.

По словам президента, в настоящее время на мировой арене наблюдаются два возможных сценария дальнейших событий, один из которых — перерождение универсальной модели глобализации.

Путин пояснил, что речь идет о «превращении ее в пародию, в карикатуру на саму себя, когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств». По его словам, подобным образом действуют США, распространяющие свою юрисдикцию на весь мир.

Президент заметил, что такая модель противоречит «формирующимся реалиям сложного многополярного мира», а также не отвечает задачам будущего. «Это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам, а может, даже и не только торговым. Образно говоря — к боям без правил всех против всех», — сказал Путин.