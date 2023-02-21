Путин объяснил, почему России не нужно «кланяться и клянчить деньги»

Доказавшая устойчивость банковская система и хороший платежный баланс сделали Россию независимой от внешних заимствований, считает Владимир Путин. Кризисный 2022 год банковский сектор закончил с прибылью 203 млрд руб.

Владимир Путин (на экране) (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Россия благодаря хорошему платежному балансу избавилась от необходимости занимать денежные средства за рубежом, заявил президент страны Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Трансляцию ведет РБК.

«Благодаря хорошему платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться и клянчить деньги и потом долго вести диалог по поводу, что, сколько и на каких условиях отдавать. Отечественные банки работают устойчиво, обладают солидным запасом прочности. Прибавил на 20,4% ипотечный портфель. Формируются условия для снижения долгосрочных кредитных ставок. А значит, кредит будет доступным», — сказал он.

Президент отметил хорошее состояние банковской системы в России, заявив о росте банковского сектора. «Банковский сектор сработал с прибылью 203 млрд руб. Инфляция приблизится к целевому уровню 4%», — сказал он.

По словам Путина, вырос также объем банковских кредитов корпоративному сектору. «Много было опасений на этот счет, но рост зафиксирован. Причем вырос на 14%. Это больше, чем в 2021 году без всякой военной операции», — сказал он.

В конце января Банк России сообщил, что по итогам кризисного 2022 года российские банки зафиксировали чистую прибыль в 203 млрд руб. и такой финансовый результат оказался лучше прогноза ЦБ. В ноябре глава департамента регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов допускал, что банки по итогам года смогут «выйти в ноль» после рекордных убытков. В январском обзоре ЦБ отмечалось, что положительному результату способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии прошлого года.

По сравнению с рекордным результатом 2021-го (2,4 трлн руб.) прибыль кредитных организаций упала в прошлом году в 11,8 раза. Российский банковский сектор не фиксировал такую низкую годовую чистую прибыль как минимум семь лет, с кризисного 2015-го. Тогда финансовый результат был на уровне 192 млрд руб., следует из данных ЦБ.

Положительный итог для всего сектора во многом обеспечил Сбербанк: он сообщил, что завершил год с чистой прибылью 300 млрд руб.