Moody’s увидело риски в предложении ЦБ об отсрочках выплат по ипотеке

По мнению специалистов агентства, недобросовестные заемщики смогут воспользоваться инициативой первого зампреда ЦБ Швецова, чтобы оттягивать возобновление выплат из-за болезни или потери работы

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Законопроект Центробанка о реструктуризации ипотеки окажет негативное влияние на кредитное качество ипотечных ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства Moody’s, поступившем в РБК.

Отмечается, что уменьшение ежемесячных платежей на 50% приведет к сокращению спреда (избыточной разницы) в сделке, который в соглашениях секьюритизации ипотечных кредитов «является первым рубежом защиты кредитного качества ценных бумаг».

Несмотря на то, что предложение ЦБ нацелено на оказание помощи заемщикам, чье финансовое положение значительно ухудшилось, оно может побудить их к безосновательному прекращению выплат по ипотечному кредиту, что вызовет рост числа «неправомерных» просрочек.

Кроме того, предоставление отсрочки не всегда приводит к возобновлению платежей по ипотеке и не устраняет причину ухудшения материального положения заемщика, считают в Moody’s.

Вместо этого такие механизмы увеличивают срок восстановления платежей, что может привести к потерям для инвесторов, купивших ипотечные ценные бумаги. В агентстве указывают, что первоначальный срок кредита по соглашению о реструктуризации может быть продлен за рамки юридически закрепленного окончательного срока погашения ипотечных ценных бумаг.

Такой механизм снижает готовность заемщика к максимально оперативному возобновлению платежей, а также временно лишает банк возможности принять меры по урегулированию ситуации.

Например, в Ирландии количество просрочек выросло, когда в конце 2011 года распространились слухи о возможном прощении долга, хотя общая экономическая ситуация не оправдывала такой рост. В Moody’s считают, что число просрочек выросло благодаря недобросовестным заемщикам.

Российский ипотечный рынок к концу третьего квартала 2018 года вырос на 25% и составил 6,1 трлн руб. ($92 млрд) против 4,9 трлн руб. годом ранее. Тем не менее, уровень проникновения ипотечных кредитов в России в 2017 году составлял примерно 5,6% от ВВП, что значительно ниже, чем в Западной Европе, где этот показатель в том же году варьировался от 22% в Италии до 80–90% в Дании и Нидерландах.​

Российский ипотечный рынок и ипотечные ценные бумаги показали относительно хорошие результаты во время недавнего финансового кризиса в стране. Доля проблемных кредитов в общем ипотечном портфеле страны никогда не превышала 4% и за последние два года колебалась в диапазоне 1,3–1,7%.

В начале декабря первый зампред ЦБ Сергей Швецов предложил позволить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке при условии, что они потеряли работу, заболели или в их жизни произошел несчастный случай. В Минфине предупредили, что предложение Швецова вписывается в стратегию властей по борьбе с бедностью, в будущем правительство может создать реальный юридический механизм по реструктуризации ипотечных кредитов.​

«Однако это все же не благотворительность, поэтому должны обсуждаться ограниченные сроки «каникул» только на время поиска работы», — отмечал уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин в беседе с РБК.