Минфин и омбудсмен оценили идею отсрочки по ипотеке при потере работы

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг ​Юрий Воронин заявил РБК, что предложение ЦБ о платежных каникулах для ипотечных заемщиков в случае потери работы может привести к созданию реального юридического механизма как для плательщиков ипотеки, так и для банков.

По словам омбудсмена, данная идея вписывается в стратегию государства по борьбе с бедностью. «Абсолютно очевидно, что человек, потерявший работу, утрачивает возможность погашать ипотеку, далее на это еще наслаиваются пени и штрафы. Возникает эффект снежного кома, который радикально ухудшает финансовое положение гражданина. Он и его семья в силу обстоятельств опускаются ниже порога бедности», — сказал Воронин.

«Однако это все же не благотворительность, поэтому должны обсуждаться ограниченные сроки «каникул» только на время поиска работы», — подчеркнул Воронин.

В свою очередь в Минфине заявили, что данное предложение требует сбалансированного подхода. «Идея витает в воздухе довольно давно. Здесь надо искать сбалансированное решение, и это решение должно быть таким, чтобы оно защищало не только граждан, которые попали в тяжелое жизненное положение», — приводит «РИА Новости» слова замминистра Алексея Моисеева.

Он добавил, что реализация инициативы не должна привести к росту ставок. «Все-таки у нас позиция — снижение ставок по ипотеке до 8% в среднем. Идея хорошая, будем работать, но надо очень тщательно подойти, аккуратно», — подчеркнул он.

4 декабря первый зампред ЦБ Сергей Швецов предложил закрепить право граждан на временную приостановку выплат по ипотеке, например в случае потери работы. Он допустил, что в дальнейшем граждане смогут приостанавливать выплаты по ипотеке из-за несчастных случаев и болезней, приводящих к временной нетрудоспособности.

В сентябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина утверждала, что ЦБ обсуждает с банками возможность предоставлять заемщикам право на реструктуризацию кредита при потере работы. Она отмечала, что такое право должно быть у попавших в тяжелое положение хотя бы раз.