ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,25 66,37 EUR Нал. 76,27 75,32 USD Бирж. 66,76 -0,06 EUR Бирж. 75,80 -0,00 USD ЦБ. 66,82 +0,38 EUR ЦБ. 75,71 +0,05 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3929,10 -112,50 IMOEX 2430,72 -0,52% RTSI 1146,98 -0,77% Brent 61,80 -1,26% DJIA 25038,90 -3,06% Nasdaq 7160,20 -3,78%
Минфин и омбудсмен оценили идею отсрочки по ипотеке при потере работы
Лента новостей
Путин ответил на заявление Помпео о нарушении Россией ДРСМД 16:03, Политика Европа представила план по снижению зависимости от доллара 16:02, Экономика Верховный суд оправдал экс-сенатора Алиханова по делу о мошенничестве 15:59, Общество Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 15:52, РБК и EXMO Совфед продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года 15:50, Экономика ФАС одобрила объединение активов Fox и Disney в России 15:43, Бизнес Льва Пономарева арестовали за пост о деле «Нового величия» 15:43, Общество Кокорин-младший написал заявление на избитого водителя телеведущей 15:40, Общество Forbes определил самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года 15:39, Бизнес 5 модных трендов этого сезона 15:39, РБК Pink и KUPIVIP.RU Идея по инвестированию: когда покупать токен Metal 15:34, Крипто Начальник российского генштаба оценил военные расходы в $50 млрд 15:28, Политика Путин вручил премию жителю Смоленской области за волонтерство 15:21, Общество В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку 15:18, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 15:07, РБК и Thomson Reuters Минфин и омбудсмен оценили идею отсрочки по ипотеке при потере работы 15:04, Экономика Хардфорк Stellar и запуск платформы TokenPay: главные события декабря 15:03, Крипто МИСиС отказался от строительства кампуса в Новой Москве 15:02, Общество За уборку резиденции Кадырова предложили 51 млн руб. 14:52, Общество «Россия 1» стала претендентом на лидерство среди вещателей по итогам года 14:49, Технологии и медиа Путин назвал «нехитрой комбинацией» попытки Порошенко связаться с ним 14:49, Политика Как в соцсетях встретили «Яндекс.Телефон» с «Алисой» и кешбэком 14:45, Стиль Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 14:41, РБК, Jardin и Greenfield Получивший выговор от Мединского глава Росгосцирка подал в отставку 14:33, Общество Курс Bitcoin Cash упал после хардфорка: монета подешевела на 68% с ноября 14:30, Крипто «Касперский» сообщил о кибератаках DarkVishnya против 8 банков Европы 14:28, Технологии и медиа В Ингушетии возбудили дело из-за покупки «шпионских брелков» 14:27, Общество Число жертв взрыва в жилом доме в Подмосковье возросло до трех 14:24, Общество
Минфин и омбудсмен оценили идею отсрочки по ипотеке при потере работы
Экономика, 15:04
0
Минфин и омбудсмен оценили идею отсрочки по ипотеке при потере работы

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг ​Юрий Воронин заявил РБК, что предложение ЦБ о платежных каникулах для ипотечных заемщиков в случае потери работы может привести к созданию реального юридического механизма как для плательщиков ипотеки, так и для банков. 

По словам омбудсмена, данная идея вписывается в стратегию государства по борьбе с бедностью. «Абсолютно очевидно, что человек, потерявший работу, утрачивает возможность погашать ипотеку, далее на это еще наслаиваются пени и штрафы. Возникает эффект снежного кома, который радикально ухудшает финансовое положение гражданина. Он и его семья в силу обстоятельств опускаются ниже порога бедности», — сказал Воронин.

ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по ипотеке при потере работы
Экономика

«Однако это все же не благотворительность, поэтому должны обсуждаться ограниченные сроки «каникул» только на время поиска работы», — подчеркнул Воронин.

В свою очередь в Минфине заявили, что данное предложение требует сбалансированного подхода. «Идея витает в воздухе довольно давно. Здесь надо искать сбалансированное решение, и это решение должно быть таким, чтобы оно защищало не только граждан, которые попали в тяжелое жизненное положение», — приводит «РИА Новости» слова замминистра Алексея Моисеева.

Он добавил, что реализация инициативы не должна привести к росту ставок. «Все-таки у нас позиция — снижение ставок по ипотеке до 8% в среднем. Идея хорошая, будем работать, но надо очень тщательно подойти, аккуратно», — подчеркнул он.

4 декабря первый зампред ЦБ Сергей Швецов предложил закрепить право граждан на временную приостановку выплат по ипотеке, например в случае потери работы. Он допустил, что в дальнейшем граждане смогут приостанавливать выплаты по ипотеке из-за несчастных случаев и болезней, приводящих к временной нетрудоспособности.

В сентябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина утверждала, что ЦБ обсуждает с банками возможность предоставлять заемщикам право на реструктуризацию кредита при потере работы. Она отмечала, что такое право должно быть у попавших в тяжелое положение хотя бы раз.

Теги: Ипотека , Минфин , Финансовый омбудсмен
Главное
Европа представила план по снижению зависимости от доллара Экономика
Материалы по теме
ЦБ предложил разрешить приостановку выплат по ипотеке при потере работы Экономика
ЦБ зафиксировал снижение выдачи ипотеки в сентябре Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter