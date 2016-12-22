Reuters узнал о готовности России увеличить сокращение нефтедобычи

По данным агентства, суточная добыча нефти в России может быть сокращена на 200 тыс. баррелей. Ранее сообщалось, что на более чем 150 тыс. баррелей в сутки страна нефтедобычу сокращать не готова

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В ходе переговоров с членами ОПЕК и не входящими в картель государствами (ОПЕК+) власти России могут взять на себя обязательство сократить объем суточной добычи нефти на 200 тыс. баррелей, передает Reuters со ссылкой на источник в Минэнерго. Ранее сообщалось, что на более чем 150 тыс. баррелей Россия нефтедобычу сократить не готова, в то время как картель добивается ее снижения на 250–300 тыс. баррелей в сутки.

«Мы будем договариваться», — сказал в пятницу журналистам вернувшийся в Вену для участия в саммите ОПЕК+ глава Минэнерго Александр Новак, отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать сокращение добычи.

6 декабря Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что российский министр покинул Вену и вылетел в Санкт-Петербург для встречи с президентом Владимиром Путиным. В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что встреча состоялась.

«В том числе, конечно, и венские дела тоже обсуждались», — сказал Песков.

Перед началом саммита Новак намерен провести двухсторонние встречи с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане и министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом. Ранее представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили предупредил, что если ОПЕК и другие нефтеэкспортеры не ограничат добычу, то цена может упасть до $40 за баррель.

В ходе торгов 7 декабря стоимость барреля Brent на бирже ICE колеблется в районе $60.