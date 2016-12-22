Кремль подтвердил обсуждение с главой Минэнерго сделки с ОПЕК+

Президент России Владимир Путин встречался с министром энергетики Александром Новаком и обсуждал с ним ход переговоров об ограничении нефтедобычи в рамках возможной сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В том числе, конечно, и венские дела (в Вене расположена штаб-квартир ОПЕК. — РБК) тоже обсуждались», — сказал Песков, отвечая на вопрос.

Накануне, 6 декабря, Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Новак вылетел из Вены, где проходит саммит представителей стран ОПЕК и не входящих в картель государств (ОПЕК+), в Санкт-Петербург для встречи с Путиным, с которым министр должен обсудить возможность сокращения нефтедобычи. Собеседник Bloomberg сообщил о «жестком сопротивлении» России навязываемому ей «обширному сокращению» нефтедобычи.

Песков в пятницу отказался комментировать ход переговоров с ОПЕК+, отметив, что все необходимые заявления будет делать в Вене Новак.

6 декабря члены ОПЕК на заседании в Вене не смогли прийти к консенсусу относительно сокращения добычи нефти. По итогам встречи министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что не уверен и в том, что соглашение будет достигнуто в пятницу, 7 декабря, когда ОПЕК будет обсуждать вопрос сокращения добычи со странами, которые не входят в картель.