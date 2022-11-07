Reuters узнал детали плана по сдерживанию цен на газ и свет в Германии
Германия планирует потратить в 2023 году €83,3 млрд для сдерживания цен на газ и электроэнергию в условиях европейского энергетического кризиса, пишет Reuters со ссылкой на проект документа, который оказался в распоряжении агентства.
Средства будут выделены в рамках финансирования фонда экономической стабильности на €200 млрд, которое в октябре было одобрено бундестагом (немецким парламентом) и нацелено на поддержку домохозяйств, оказавшегося в затруднительном положении бизнеса и импортеров газа в условиях роста цен на энергию. По данным агентства, на сдерживание цен на газ и электричество в 2023 году уйдет 42% средств от общего объема программы.
Парламент позволил правительству Германии брать дополнительные кредиты и за счет этого финансировать фонд, сообщал телеканал ZDF. Он указывал, что отказ от «долгового тормоза» (мера по снижению темпов наращивания государственного долга) применяется в исключительных случаях. В последний раз к нему прибегали во время первых волн пандемии коронавируса.
Энергетический кризис в Европе начал набирать обороты весной, после начала российской спецоперации на Украине, расширения западных санкций в отношении Москвы и резкого сокращения поставок в Европу газа из России (к октябрю, по оценке МВФ, они снизились на 80% по сравнению с прошлым годом).
На фоне роста цен на энергоносители в Германии наблюдается рекордная за несколько десятилетий инфляция. В начале сентября немецкий канцлер пообещал выделить на борьбу с ней €65 млрд.