Власти Ирана заявили о тяжелых месяцах для покупателей нефти

По мнению министра нефти Ирана, покупателей нефти ждет трудный период из-за американскийх санкций, наложенных против Тегерана. Вывод восьми стран из-под ограничений не помогут урегулировать ситуацию, считает чиновник

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Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане считает, что ближайшие месяцы будут для покупателей нефти «довольно тяжелыми». Такое мнение он высказал в интервью агентству Shana, пояснив, что это связано с антииранскими санкциями Вашингтона.

«Несмотря на первые боевые крики [президента США Дональда] Трампа и ряда региональных производителей нефти, правительство США в итоге признало острую нехватку нефти на мировом рынке и невозможность вывода Ирана с этого рынка», — заявил Зангане.

По его словам, временные разрешения, выданные восьми странам на импорт иранской нефти, не смогут урегулировать ситуацию.

Министр также заявил, что администрация Трампа перед выборами в США искусственно снизила цены на нефть и бензин, но в ближайшие месяцы будет наблюдаться тенденция к росту цен.

5 ноября вступили в силу санкции США в отношении Ирана, который является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК. Цель этих мер — снизить до нуля иранский экспорт нефти. Новый пакет санкций затронул более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов.

«Это самые жесткие санкции США, когда-либо введенные против Ирана. <...> Соединенные Штаты ведут кампанию с максимальным финансовым давлением на иранский режим и намерены настойчиво применять эти санкции, которые вступили в силу», — заявляло американское казначейство.

В то же время американская администрация выдала временные разрешения на импорт нефти восьми странам, это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Тайвань и Турция. Всем им в течение полугода разрешено будет импортировать ограниченное количество иранской нефти.