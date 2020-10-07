Аналитики зафиксировали рекордный рост богатства миллиардеров в пандемию

Состояние долларовых миллиардеров в мире достигло рекордных $10,2 трлн к концу июля 2020 года. Богатство российских миллиардеров выросло за период пандемии на 20% — до $468 млрд, подсчитали UBS и PwC

Фото: Santiago Arcos / Reuters

Общее состояние долларовых миллиардеров мира возросло на 27,5% во время глобальной пандемии, достигнув $10,2 трлн на конец июля 2020 года (по сравнению с оценкой в $8 трлн в начале апреля). Это новый максимум, который превзошел предыдущий рекорд — $8,9 трлн в конце 2017 года, следует из доклада Billionaires Insights 2020, подготовленного UBS и PwC (есть в РБК).

Новый рекорд в эпоху пандемии

Стандартная точка отсечения в оценке количества и состояния миллиардеров UBS и PwC — 7 апреля, но в этом году авторы исследования решили продлить период исследования до конца июля, чтобы охватить «трансформирующий эффект COVID-19» и восстановление фондового рынка после мартовского провала.

7 апреля в мире было 2058 миллиардеров — на 43 меньше, чем в 2019 году. Их общее состояние оценивалось в $8 трлн. На дату завершения исследования, 31 июля, количество миллиардеров возросло до 2189, а их состояние достигло $10,2 трлн.

«Состояние миллиардеров достигло нового максимума благодаря V-образному скачку фондового рынка в апреле—июле 2020 года», — пояснили авторы доклада.

В первой половине года пандемия практически остановила часть мировой экономики, «вызвав бурю на фондовых рынках». Всего за несколько недель в феврале и марте состояние миллиардеров упало на 6,6% по сравнению с 2019 годом — на $564 млрд. Однако уже к концу июля богатство миллиардеров превысило уровень 2019 года.

Прошедший 2019 год, наоборот, ознаменовался первым за пять лет сокращением богатства. Но в целом за десятилетие состояние миллиардеров выросло почти в три раза — с $2,8 трлн до $8 трлн, а их количество удвоилось по сравнению с 969 в конце 2009 года.

Российские миллиардеры в тренде роста

В России число миллиардеров достигло 102 к концу июля. Все новые миллиардеры — мужчины.

Общее состояние российских миллиардеров выросло в апреле—июле на 20% — до $467,6 млрд (по сравнению с $388,9 млрд на 7 апреля).

В 2019 году чистые активы российских миллиардеров, наоборот, сократились на 8%.

В тройку отраслей, которые обеспечили наибольший рост благосостояния в России, вошли финансы, промышленность, медиа и развлечения.

Свою оценку ранее приводил Forbes. Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на 15,8% — с $392 млрд до $454 млрд — с конца марта по конец мая, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Больше других за этот период разбогател основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, занявший в этом году первую строчку российской части рейтинга Forbes. Его состояние выросло на 32,4% за этот период — с $19,7 млрд до $26,1 млрд. Однако впоследствии из-за аварии под Норильском с разливом топлива и предъявленных претензий «Норникелю» состояние бизнесмена сократилось на $3,6 млрд.

Billionaires Report выпускается с 2013 года. В его основе база данных UBS/PwC по конкретным миллиардерам, однако их имена не разглашаются. В этом году авторы также провели конфиденциальные беседы с 60 глобальными миллиардерами. В московском офисе PwC затруднились предоставить точную методологию расчета состояния миллиардеров.

Рекордный масштаб пожертвований

Объем трат миллиардеров на благотворительность также стал рекордным, утверждают UBS и PwC. На борьбу с пандемией они направили больше, чем когда-либо в истории.

Порядка 209 миллиардеров публично взяли на себя обязательства потратить $7,2 млрд на прямые финансовые вложения, закупку товаров, оборудования и т.д.

«Наши исследования показывают, что это самая большая сумма, которую миллиардеры пожертвовали за короткий промежуток времени, даже с учетом инфляции», — указано в докладе. Больше всего пожертвовали миллиардеры США (почти $4,6 млрд), на втором месте — Китай ($678,8 млн). Авторы не исключают, что в действительности распределение может выглядеть иначе, потому что в США благотворительность — часть бизнес-культуры и о ней чаще заявляют публично, чем в Европе или Азии.

Филантропы разделились на три лагеря: финансовые доноры (175 миллиардеров, или 84%) пожертвовали $5,5 млрд; производители (24 миллиардера) переоборудовали свои предприятия на выпуск средств защиты; предприниматели (десять миллиардеров) помогали в решении конкретных проблем.

В каких отраслях богатеют быстрее

Если большую часть десятилетия богатство представителей разных индустрий росло в сопоставимых объемах, то в последние два года вперед вырвались представители технологий и здравоохранения, и коронакризис только увеличил разрыв.

Темпы роста благосостояния миллиардеров в сфере технологий (рост на 41,1% с апреля по июль) и здравоохранения (36,3%) заметно опередили остальных.

Карантин ускорил рост цифрового бизнеса, а пандемия способствовала росту благосостояния владельцев акций компаний по производству лекарств и медицинского оборудования, разрабатывающих вакцины против коронавируса, терапевтические препараты, а также медицинские устройства, такие как аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Самый скромный рост показали финансы (на 12,8%) и рынок недвижимости — 12,9%.

В то же время состояние миллиардеров стало менее стабильным, чем в начале десятилетия. Из числа миллиардеров, чье состояние еще в конце 2009 года достигало $2 млрд, 153 человека уже утратили этот статус. Почти половина из них, 70 человек, выбыли из категории миллиардеров за последние два года. Европа, Ближний Восток и Африка пострадали от наибольшей «эрозии богатства», за ними следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Америка.

Старые и новые

2020 год стал поворотным, ускорив переход к цифровой экономике. Чтобы оценить «эволюцию богатства», аналитики разработали концепцию «новаторов и революционеров». На основе финансовой отчетности и открытых данных они изучили бизнес-модели компаний — насколько те внедряют высокие и новые технологии в разработку продуктов, услуг и развитие бизнеса.

К новаторам относятся большинство миллиардеров в сфере технологий (94%) и здравоохранения (71%).

Новаторы увеличили состояние на 17%, до $5,3 трлн за предыдущие два года и первые семь месяцев 2020-го.

В то же время богатство традиционных миллиардеров росло почти в три раза медленнее — на 6%, до $3,7 трлн.

Некоторые отрасли показали свою «отсталость». Аналитики отнесли к новаторам лишь 37% миллиардеров в сфере финансовых услуг и лишь 17% — в сфере недвижимости.

Опрос

Дополнительно PwC опросили 84 своих партнера с клиентами-миллиардерами. Большинство (66,3%) миллиардеров — клиентов PwC ожидают U-образный сценарий развития кризиса — медленное восстановление.

Топ-5 тревог миллиардеров: рецессия (20,1%), растущая политическая поляризация (18,1%), волатильность рынков (15,1%), финансовый кризис вследствие глобального спада (14,1%), введенные государствами ограничения (12,6%).

Видя масштабы господдержки, миллиардеры понимают, что государства будут искать способы восполнить потери бюджетов. 55% ожидают роста налогов на роскошь, 46% — роста прямых налогов (на прибыль, имущество, доходы), 36% — повышения требований к прозрачности, 33% — роста косвенных налогов (НДС, акцизы), 28% — повышения контроля и надзора.

Состоятельные семьи ожидают повышения налогов, рассказала РБК партнер налоговой и юридической практики PwC Екатерина Лазорина: «Не исключено, что страны будут пересматривать подход к налоговым платежам, стимулируя вклад в экономику и вводя налог на роскошь и сверхдоходы».