В Киргизии объяснили запрет платежей без реальных поставок

Запрет на транзакции без реальных поставок обусловлен их упрощением и удешевлением, заявил министр экономики Киргизии. О проблемах с оплатой товаров говорили представители бизнеса России, средний срок расчетов достиг двух недель

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Запрет для банков Киргизии на проведение платежей без реальных поставок связан с упрощением и удешевлением транзакций для местных предпринимателей, заявил «РИА Новости» министр экономики республики Данияр Амангельдиев.

«Это сделано для упорядочения торговых потоков. Без реальной поставки это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей. У банков будет ясная картина: получится отсечь сомнительные операции», — сказал он.

Министр отметил, что уже создана специальная государственная компания, которая будет осуществлять платежи «дешевле, чем в банках». Последним в свою очередь «будет проще решать вопрос проведения комплаенса», гарантирующего прозрачность финансовых операций. Он подчеркнул, что по текущим транзакциям ограничений нет.

Накануне Нацбанк Киргизии запретил местным банкам проводить расчеты за товары и услуги без их реальной поставки в республику. Решение должно вступить в силу через три недели после официального опубликования и рассчитано на один год.

Представители российского бизнеса сообщали РБК о проблемах с оплатой товаров в Киргизии. В частности, в июне доля отказов в транзакциях через банки Средней Азии для логистических компаний выросла до 30%. Приостановку операций объясняли техническими работами, волатильностью курса рубля и возможными резкими колебаниями валютного рынка. Большую часть расчетов удалось восстановить, однако в среднем срок их проведения вырос до двух недель.

В декабре 2023 года Минфин США получил право вводить санкции в отношении зарубежных банков за содействие поставкам определенных материалов и оборудования российскому ОПК. Позднее Вашингтон предупредил иностранные финансовые организации о рисках сотрудничества с банками России за рубежом. В заявлении управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) говорилось, что «любые зарубежные финансовые учреждения, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или «дочками», включая обслуживание счетов, переводы средств или предоставление других услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны учитывать существенные санкционные риски».

Москва считает незаконными санкции Запада и требует их отмены. Президент России Владимир Путин признавал, что подобные ограничения останутся надолго. Также он называл решаемыми проблемы с трансграничными платежами.