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Финансы ,  
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ЦБ Киргизии запретил банкам проводить платежи без реальных поставок

Нацбанк Киргизии с конца сентября запретил банкам страны проводить расчеты по контрактам без реальной поставки товаров на киргизскую территорию. Решение принято на фоне проблем российского бизнеса с платежами через Киргизию
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Национальный банк Киргизии запретил местным банкам проводить расчеты за товары и услуги без их реальной поставки на территорию страны. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регулятора. Ограничения вступают в силу через три недели после официального публикования и будут действовать один год.

«Установить ограничение со сроком на один год поднадзорным Национальному банку организациям принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам, заключенным иными лицами, предметом которых являются товары, работы и услуги, следующие из иностранных государств или в иностранные государства, без реальной поставки на территорию Кыргызской Республики, кроме уполномоченных государственных компаний, определенных кабинетом министров Кыргызской Республики», — говорится в постановлении.

Такое решение принято «в целях обеспечения экономической безопасности и поддержания финансовой стабильности», отмечается в документе.

Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России
Финансы
Фото:Игорь Егоров / РИА Новости

Банки Киргизии наряду с банками других стран Средней Азии в последнее время стали чаще отказывать в проведении платежей бизнесу из России, писал РБК со ссылкой на обзор транспортных компаний. Так, доля отказов через банки Средней Азии в июне 2024 года возросла до 30%, сообщали в логистических компаниях. При этом больше всего сложностей возникло с оплатой товаров именно между Россией и Киргизией, оценивали представители бизнеса. Банки и вовсе приостанавливали такие операции из-за «технических работ, волатильности курса рубля и возможных резких колебаний валютного рынка». Затем большая часть операций была восстановлена, но их средний срок стал доходить до двух недель.

Сложности с платежами из России усугубились после того, как в декабре 2023 года Минфин США получил право вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок по поставке определенных материалов и оборудования российскому ОПК.

США заявили о наборе инструментов против зарубежных «дочек» банков России
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Здание Минфина США

Кроме того, на этой неделе управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило дополнительное предупреждение для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом. В нем говорится, что открытие филиалов или «дочек» российских банков за рубежом должно рассматриваться как «красный флаг» в контексте попытки обойти санкционные ограничения против Москвы. В заявлении подчеркивается, что «любые зарубежные финансовые учреждения, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или «дочками», включая обслуживание счетов, переводы средств или предоставление других услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны учитывать существенные санкционные риски».

Российские власти считают вводимые Западом санкции незаконными. Президент Владимир Путин во время майского визита в КНР говорил, что знает о проблемах с трансграничными платежами и они решаемы.

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валютные расчеты импорт экспорт
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