Зеленский пригрозил ЕС подать в арбитраж из-за ограничений для зерна

Запрет на поставки украинского зерна в пять стран ЕС истекает 15 сентября. Если мера продолжит действовать, Киев может обратиться в арбитраж, допустил Зеленский. Против ее продления выступают большинство государств

Владимир Зеленский (Фото: Clodagh Kilcoyne / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита Триморья в Румынии, призвал европейские страны не продлевать ограничения на экспорт украинской агропродукции. Запрет на его ввоз действует в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, его срок истекает 15 сентября.

По словам Зеленского, украинское зерно «становится источником неплохого заработка для разных стран Европы», которые перерабатывают агропродукцию и зарабатывают на логистике. «Фермеры из разных стран используют украинские кормы для блага своих хозяйств. Компании разных стран зарабатывают на транзите. И это — благо для всей европейской экономики», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

«Украина борется за жизнь и наши общие с вами европейские ценности на поле боя. <...> Но если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого. Если надо будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там», — пообещал глава государства.

Украинский лидер отдельно обратился к Еврокомиссии, заявив, что «основа Европы — это, в частности, свободная конкуренция и выполнение обещаний». По словам Зеленского, Киев соблюдает договоренности и не мешает свободной конкуренции.

Инициатива Триморья, или Трех морей основана в 2016 году, она объединяет 12 государств: Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию. Цель инициативы — стимулировать экономическое развитие и партнерство стран-участниц.

В апреле Польша стала первой страной Восточной Европы, запретившей импорт украинского продовольствия; затем такое решение приняли еще четыре страны, граничащие с Украиной (по данным властей, эти государства потеряли в общей сложности €417 млн из-за притока дешевого украинского зерна). Меру одобрила Еврокомиссия. Эмбарго действует до середины сентября, но Польша хочет добиться его продления до конца года.

По данным Politico, против этого выступают 22 страны — члена ЕС, в том числе Франция и Германия. По словам одного из дипломатов, решение о продлении ограничений будет иметь политический характер из-за предстоящих в Польше парламентских выборов — они назначены на 15 октября. Польские фермеры протестуют против поставок украинского зерна, заявляя, что терпят убытки. Прекращение действия запрета может иметь последствия для правительства и правящей партии «Право и справедливость», пишет газета.

Власти Польши ранее заявляли, что не намерены снимать запрет на поставки украинского зерна, даже если его отменит Еврокомиссия. По данным RMF FM, страны ЕС рассматривают возможность ввести против Варшавы штрафные санкции, если она решится на этот шаг. Речь может идти о торговых контрмерах отдельных государств.