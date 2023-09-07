branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 105,08 (+0,17) Инвестиции, 06 сен, 17:06 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 97,84 (+0,31) Инвестиции, 06 сен, 17:06
Зеленский пригрозил ЕС подать в арбитраж из-за ограничений для зерна Политика, 02:43
Посольство сочло «крестом на поколениях» поставки снарядов с ураном Киеву Политика, 02:41
Блинкен встретился с Зеленским Политика, 02:14
Отвечавшего за работу московской ПВО генерала арестовали по делу о взятке Общество, 01:57
Новый глава Минобороны Украины анонсировал аудит в ведомстве Экономика, 01:49
Черновик «Богемской рапсодии» Queen продали на аукционе за $1,7 млн Общество, 01:17
В Сумах и в Одесской области прозвучали взрывы Политика, 00:58
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Роскомнадзор заблокировал сайт приложения для ЛГБТ-знакомств Hornet Технологии и медиа, 00:39
Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну Политика, 00:34
Bloomberg узнал о смягчении Китаем позиции по Украине перед саммитом G20 Политика, 00:22
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Эксперты допустили банковскую прибыль свыше рекордных ₽2,6 трлн Финансы, 00:00
Профсоюзы назвали риски низких доходов матерей в России Экономика, 00:00
Суд обязал начать расследование против нового министра обороны Украины Политика, 06 сен, 23:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский пригрозил ЕС подать в арбитраж из-за ограничений для зерна

Зеленский пригрозил ЕС подать в арбитраж из-за запрета на ввоз зерна с Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Запрет на поставки украинского зерна в пять стран ЕС истекает 15 сентября. Если мера продолжит действовать, Киев может обратиться в арбитраж, допустил Зеленский. Против ее продления выступают большинство государств
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Clodagh Kilcoyne / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита Триморья в Румынии, призвал европейские страны не продлевать ограничения на экспорт украинской агропродукции. Запрет на его ввоз действует в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, его срок истекает 15 сентября.

По словам Зеленского, украинское зерно «становится источником неплохого заработка для разных стран Европы», которые перерабатывают агропродукцию и зарабатывают на логистике. «Фермеры из разных стран используют украинские кормы для блага своих хозяйств. Компании разных стран зарабатывают на транзите. И это — благо для всей европейской экономики», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

«Украина борется за жизнь и наши общие с вами европейские ценности на поле боя. <...> Но если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого. Если надо будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там», — пообещал глава государства.

Украинский лидер отдельно обратился к Еврокомиссии, заявив, что «основа Европы — это, в частности, свободная конкуренция и выполнение обещаний». По словам Зеленского, Киев соблюдает договоренности и не мешает свободной конкуренции.

Инициатива Триморья, или Трех морей основана в 2016 году, она объединяет 12 государств: Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию. Цель инициативы — стимулировать экономическое развитие и партнерство стран-участниц.

В апреле Польша стала первой страной Восточной Европы, запретившей импорт украинского продовольствия; затем такое решение приняли еще четыре страны, граничащие с Украиной (по данным властей, эти государства потеряли в общей сложности €417 млн из-за притока дешевого украинского зерна). Меру одобрила Еврокомиссия. Эмбарго действует до середины сентября, но Польша хочет добиться его продления до конца года.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше

По данным Politico, против этого выступают 22 страны — члена ЕС, в том числе Франция и Германия. По словам одного из дипломатов, решение о продлении ограничений будет иметь политический характер из-за предстоящих в Польше парламентских выборов — они назначены на 15 октября. Польские фермеры протестуют против поставок украинского зерна, заявляя, что терпят убытки. Прекращение действия запрета может иметь последствия для правительства и правящей партии «Право и справедливость», пишет газета.

Власти Польши ранее заявляли, что не намерены снимать запрет на поставки украинского зерна, даже если его отменит Еврокомиссия. По данным RMF FM, страны ЕС рассматривают возможность ввести против Варшавы штрафные санкции, если она решится на этот шаг. Речь может идти о торговых контрмерах отдельных государств.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Владимир Зеленский Арбитраж зерно Евросоюз Еврокомиссия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
WSJ узнала о плане США по экспорту зерна из Украины без участия России
Политика
В Польше объяснили решение о запрете импорта зерна с Украины
Политика
Зеленский попросил у лидеров балканских стран помощи в экспорте зерна
Политика