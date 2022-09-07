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Путин не исключил инфляцию в России около 12% по итогам года

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство ТАСС)

Инфляция в России — в отличие от западных государств — снижается, по итогам года ее уровень может быть около 12%. Об этом, выступая на планерной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет РБК.

«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция, она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим — я еще об этом поговорю, но тенденция — в отличие от западных экономик — на снижение. Там — на подъем, у нас — на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%», — сказал он.

В то же время, по словам Путина, ко второму кварталу 2023 года Россия может выйти на целевые показатели инфляции в районе 4–6%. «Кто-то говорит 5–6%, а кто-то говорит — будет достигнут уровень 4%. Посмотрим, во всяком случае, тенденции в этом смысле положительные», — отметил глава государства.

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Фото:Andres Kudacki / AP

Уровень инфляции в мире растет с 2020 года, когда началась эпидемия COVID-19. На фоне российской военной операции на Украине и ответных санкций против Москвы рост цен в ЕС, Великобритании и США стал рекордным за последние несколько десятилетий. Дорожают в основном продукты питания и коммунальные услуги.

В России цены в апреле выросли на 17,83%, но в июне инфляция опустилась до 15,9%. В стране уже несколько месяцев наблюдается дефляционный тренд. В августе Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию на уровне 13,4% к концу года при целевом показателе 4%.

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Инфляция санкции ВЭФ Владимир Путин

Владимир Путин

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