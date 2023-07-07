Cчетная палата рассказала о сложностях с международными займами России

В 2022 году Минфин не мог занимать у международных организаций и погашать долги перед ними в полной мере, сообщили в Счетной палате. Проблемы были и с выплатой долгов Корее. Всего объем платежей по кредитам составил 68% от плана

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ввиду сложной геополитической ситуации в 2022 году единственным источником внешнего финансирования государственных проектов оставалось привлечение займов международных финансовых организаций (МФО), указала Счетная палата в заключении на исполнение федерального бюджета Минфином России. Такие займы бывают двух видов: несвязанные (финансовые), то есть нецелевые, и проектные — направленные на реализацию конкретных мероприятий.

По информации Минфина, на которую ссылаются аудиторы, из-за санкций привлечение несвязанных кредитов Россией оказалось в принципе невозможным. Привлечение займов на проекты происходило, но оказалось существенно затруднено.

«В 2022 году фактический объем привлечения средств займов МФО, осуществленного по четырем проектам, составил эквивалент $35,2 млн, или 2,79 млрд руб. (3% в долларовом эквиваленте и 3,4% в рублевом эквиваленте от планового показателя)», — говорится в заключении. Как уточнили РБК в Счетной палате, речь идет о таких проектах, как «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2» и «Сохранение и использование культурного наследия в России» (Международный банк реконструкции и развития, МБРР — структура Всемирного банка), а также «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» и «Комплексное развитие территории инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап» (Новый банк развития, НБР, известный как «банк БРИКС»).

В целом программой внешних заимствований на 2022 год было предусмотрено привлечение финансирования МФО по девяти проектам, а также несвязанных кредитов, в общей сумме на 83,26 млрд руб. (эквивалент $1,15 млрд).

«По информации Минфина России, отклонение фактических показателей привлечения средств займов МФО от запланированных обусловлено текущей геополитической ситуацией, при которой проектная деятельность МФО на территории Российской Федерации приостановлена на неопределенный срок», — указали аудиторы.

При этом ограничения, введенные в марте 2022 года указом президента в отношении кредиторов из недружественных стран, в соответствии с которыми расчеты по долгам должны проводиться в рублях с помощью счетов типа «С», не действуют в отношении части МФО, например Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и НБР. Президент России вывел эти институты из-под российских контрсанкций указом в октябре 2022 года.

После стабилизации геополитической ситуации Минфин планирует вернуться к подготовке соглашений по новым проектам АБИИ «Программа инфраструктурного развития Российской Федерации» и НБР «Совершенствование метеорологического обеспечения гражданской и экспериментальной авиации в учреждениях Росгидромета», говорится в материалах. На запрос Минфина, направленный в НБР, о продлении другого проекта, «Содействия развитию судебной системы Российской Федерации», международный банк не ответил, констатировали в Счетной палате.

В свете нарастающей неопределенности и ограничений НБР приостановил новые транзакции в России, заявляли в пресс-службе банка в марте 2022 года. АБИИ приостановил весь бизнес, связанный с Россией и Белоруссией, в связи с конфликтом на Украине, писала The Financial Times.

РБК направил запрос в Минфин.

Отказы банков-корреспондентов

Фактическая сумма погашения Россией кредитов перед МФО, иностранными государствами, юрлицами и иными субъектами международного права в 2022 году составила 16,3 млрд руб. (68% запланированного на 2022 год уровня), следует из материалов Счетной палаты. Основная часть этой суммы пришлась на досрочное погашение 11 займов перед МБРР в общем размере 12 млрд руб., или $183 млн.

В результате по состоянию на 1 января 2023 года государственный внешний долг по займам МФО уменьшился на 17,9% и составил 91,19 млрд руб. (эквивалент $1,3 млрд), оценили аудиторы. Его структура выглядит следующим образом:

пять займов у НБР на сумму $1,27 млрд;

один заем у Европейского инвестиционного банка с остатком $18,3 млн;

заем у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с остатком $1,8 млн;

заем у Северного инвестиционного банка с остатком $1,4 млн.

Таким образом, 98,4% общей суммы задолженности перед МФО в долларовом эквиваленте составила задолженность перед НБР, отмечают в Счетной палате. С точки зрения фактической структуры валют 72,6% всей суммы составляют долги, привлеченные в евро.

На фоне санкций возникают сложности с погашением задолженности, констатируется в материалах. Например, «в связи с отказом иностранного банка-корреспондента в проведении платежей в пользу Северного инвестиционного банка и Европейского инвестиционного банка платежи по графику не были проведены», указали аудиторы.

Аналогичная проблема возникла и при погашении государственного внешнего долга России перед Республикой Корея. «Предусмотренный графиком межправительственного соглашения платеж в июне 2022 года не проведен из-за отказа иностранного банка-корреспондента», — говорится в заключении. Однако все выплаты все-таки были осуществлены в ноябре 2022 года с использованием счетов Федерального казначейства в Газпромбанке на основании специальной лицензии, выданной властям Кореи, следует из материалов. Что это за лицензия, в них не уточняется, однако учитывая санкции США, запрещающие любые транзакции с Минфином России, это могла быть лицензия американского санкционного ведомства OFAC. В Счетной палате в ответ на вопрос РБК подтвердили, что, по данным Минфина, это было разрешение Казначейства США.

Эффект от приостановки

Поведение международных финансовых организаций, которые приостанавливают инвестиции и взаимодействие с Россией, в целом понятно, говорит директор центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. «У фондов, акционерами которых являются дружественные страны, могут быть различные обязательства и потенциальные риски, потому что они активно привлекают средства в том числе из недружественных [для России] стран», — отмечает он. Несмотря на политику стран-акционеров, организации должны соблюдать свои экономические интересы.

По мнению эксперта, в масштабах экономики России приостановка реализации проектов с участием международных организаций будет иметь «не критичный, но все-таки негативный эффект». «До 2022 года мы строили отношения, исходя из того, что мы привлекаем средства фондов для различных крупных проектов, и, конечно, если мы перестаем это делать, этот вычет из потенциального роста, который нужно каким-то образом замещать. Однако сделать это не всегда возможно: Фонд национального благосостояния не резиновый, и в целом бюджетных средств сейчас не хватает», — резюмирует Ведев.

По данным Росстата, в 2022 году ВВП России снизился на 2,1%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2023 году на уровне 1,2%.