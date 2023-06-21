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Россия получила 24% от плановых выплат по долгам иностранных заемщиков

Россия получила 24% от плановых выплат по долгам иностранных заемщиков
Иностранные государства и юрлица выплатили России в 2022 году по долгам 24,4% от плана. Объем платежей составил ₽34 млрд при плане ₽138 млрд. Нарушение платежной инфраструктуры затрудняет обслуживание долгов, говорят эксперты
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Суммы возвратов в части основного долга по государственным финансовым и экспортным кредитам, предоставляемым Россией зарубежным странам и юридическим лицам, по итогам 2022 года составили 33,8 млрд руб. (эквивалент $449,9 млн) при плане 138,5 млрд руб. То есть в федеральный бюджет поступило 24,4% от ожидаемого размера выплат по таким долгам, следует из материалов правительства к законопроекту об исполнении бюджета в 2022 году, с которыми ознакомился РБК.

Собранные суммы в счет основного долга стали минимальными с 2012 года — тогда в бюджет было направлено 25,3 млрд руб. платежей по межгосударственным кредитам. Для сравнения: в 2021 году сумма возвратов превысила 114 млрд руб., в 2020 году — 117 млрд руб.

В отчете раскрыты данные и за 2023 год. По состоянию на 1 мая иностранные государства и юрлица перечислили в федеральный бюджет 23,7 млрд руб., что составило 23% от плана в 101 млрд руб. Пресс-служба Минфина отказалась от комментариев.

Как ранее писал РБК, менее четверти от запланированного уровня в 2022 году составил и процентный доход России по межгосударственным кредитам. Вместо ожидаемых 48,68 млрд руб. с иностранных заемщиков было собрано 11,13 млрд. В качестве причины недостижения планового показателя Минфин тогда указал «непоступление платежей от иностранных заемщиков в связи с введенными санкционными ограничениями».

Россия получила 24% от плановых выплат по долгам иностранных заемщиков

В феврале 2022 года Минфин США запретил осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Аналогичную меру по ограничению транзакций с Банком России оформил Евросоюз, а также де-факто запретил операции с евро российскому правительству. Госкорпорация ВЭБ.РФ, которая всегда выступала агентом по таким платежам в адрес России от иностранных государств, также попала под санкции.

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По каким кредитам долги возвращали

Общая сумма платежей в счет основного долга в 2022 году распределилась следующим образом, следует из отчета:

  • 14,5 млрд руб. Россия получила по межправительственным соглашениям о предоставлении иностранным заемщикам государственных экспортных кредитов (в качестве оплаты товаров, работ, услуг);
  • 14,1 млрд руб. — по межправительственным соглашениям о предоставлении иностранным заемщикам государственных финансовых кредитов;
  • 4,6 млрд руб. — от реализации на торгах российским юридическим лицам долговых средств Индии в индийских рупиях и Вьетнама в долларах США по расчетам с Вьетнамом. О том, что правительство получит право переуступать требования по внешним долгам иностранных государств и компаний перед Россией, стало известно при подготовке федерального бюджета на 2023 год.
  • 578,1 млн руб. — по заключенным в рамках Парижского клуба кредиторов межправительственным соглашениям об урегулировании задолженности перед Россией.

Как Россия давала в долг в прошлом году

Несмотря на резкое снижение возвратов, Россия продолжает активно выдавать кредиты иностранным государствам и компаниям, следует из отчета. В 2022 году суммы новых выдач составили 345,5 млрд руб. (эквивалент $4,84 млрд) при плане 374,9 млрд. Это превышает показатели 2021 года, в течение которого Россия выдала таких кредитов на 318,8 млрд руб.

В 2022 году выданные займы были направлены на следующие цели:

  • 234,9 млрд руб. — на финансирование проектов в области атомной энергетики;
  • 63,9 млрд руб. — на исполнение обязательств России по перечислению финансовых кредитов в рамках межправительственных договоренностей за 2022 год;
  • 31,2 млрд руб. — на военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами;
  • 15,5 млрд руб. — на реализацию прочих проектов сотрудничества.

Почему возвраты долгов снизились

Резкое сокращение выплат в счет основного долга по межгосударственным кредитам — это отчасти прямой, отчасти косвенный эффект санкций, рассуждает экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков.

«Прямой эффект заключается в том, что часть должников перед предприятиями, оказавшимися в санкционных списках, могла попросить отсрочки из-за того, что платежи в их адрес могут рассматриваться как создающие риски вторичных санкций», — отмечает эксперт.

Эффект санкций прежде всего выражается в нарушении платежной инфраструктуры, которое затрудняет обслуживание долгов перед Россией, указывает экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец. Однако по опыту прошлого года видно, что эти проблемы решаемы. «Россия и так не предоставляла большие средства тем государствам, которые сейчас считаются недружественными. Поэтому трудности в сфере платежной инфраструктуры и платежных возможностей — временная история, не означающая, что должники хотят разорвать финансовые отношения с Россией», — констатирует она.

Часть отсрочек и переносов может быть связана с вторичными эффектами санкций, а именно с ухудшением положения заемщиков России из-за шоков энергетических и продовольственных цен, добавляет Исаков, называя в качестве возможного примера Белоруссию.

Белоруссия действительно оказалась ближе к пессимистичному сценарию, который прогнозировался для России год назад и который для нее не реализовался, говорит Донец. Однако ухудшение экономической ситуации не является критическим с точки зрения платежеспособности и обслуживания долга, считает эксперт.

На 1 января 2022 года задолженность нерезидентов перед российскими органами государственного управления равнялась $49 млрд, показывает статистика Банка России. По данным Всемирного банка на конец 2021 года, крупнейшими должниками России по двусторонним кредитам были Белоруссия (около $8,5 млрд), Бангладеш (около $4,4 млрд), Индия ($3,3 млрд), Вьетнам ($1,5 млрд) и Йемен (около $1,2 млрд); в этой же статистике по итогам 2020 года также фигурировала Венесуэла (около $3,1 млрд).

Межгосударственные кредиты выдаются и пролонгируются по неэкономическим мотивам, среди которых поддержка союзников или собственных компаний, замечает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Впрочем, обозначенные в правительственном отчете 24% исполнения плана по возвратам выглядят нетипично — за последние десять лет более характерным было перевыполнение этого плана, указывает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Согласно обновленному бюджетному правилу версии 2023 года максимальная величина расходов федерального бюджета уменьшается на баланс расходов «под чертой», куда входит изменение объема выданных межгоскредитов, замечает Исаков. Таким образом, они формально влияют не на величину дефицита, а на структуру и объем источников его финансирования, подтверждает Куликов. «Каких-то значимых рисков скрытой разбалансировки я тут не вижу», — резюмирует он.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Минфин Казначейство кредитование санкции
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