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Путин вывел банк БРИКС из-под экономических мер в ответ на санкции

На банк БРИКС больше не распространяются ограничения в рамках ответных мер на санкции против России и особый порядок выплат по зарубежным долгам
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о выведении из-под действия специальных экономических мер Нового банка развития (НБР, создан странами — членами БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Международного инвестиционного банка (МИБ), Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Российско-киргизского фонда развития. Документ опубликован на портале правовой информации.

В нем говорится, что на вышеуказанные организации не распространяются ограничения, предусмотренные пунктом 3 указа об ответных мерах на западные санкции, подписанного президентом в конце февраля. Этим пунктом российским резидентам запрещается предоставлять займы в валюте иностранцам и зачислять валюту на счетах в банках за пределами России, а также переводить деньги без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

На НБР, АБИИ, МИБ и МБЭС также теперь не распространяется особый порядок осуществления сделок и операций, предусмотренный указом о временных мерах экономического характера, подписанным Путиным 1 марта.

Кроме того, в отношении этих организаций и Российско-киргизского фонда развития больше не действует особый порядок выплат по зарубежным долгам. Он, в частности, предусматривает право российского должника, имеющего валютные обязательства перед зарубежными кредиторами, расплатиться по ним в рублях.

Право давать разъяснения по применению положений указа предоставляется Минфину, указано в документе. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Новый банк развития БРИКС Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Международный банк развития Владимир Путин указ
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