Костин не увидел «глобальной национализации» в России

Глава ВТБ назвал передачу под контроль государства ряда компаний «эксклюзивными» случаями, которые «не относятся к крупнейшим предприятиям». В последнее время под контроль государства перешли, в частности, ЧЭМК и «Макфа»

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит перспективы глобальной национализации в России. Об этом он сказал журналистам на ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

«Это все-таки отдельные случаи, и они не относятся к крупнейшим предприятиям отрасли, скажем так. Не затрагивались залоговые аукционы, которые проводились на предприятиях. Поэтому я пока считаю, что это такие случаи достаточно эксклюзивные», — отметил Костин.

Он напомнил слова президента Путина, который говорил об отсутствии необходимости в национализации. «Нужны ли какие-то правовые, законодательные меры? Может быть, это было бы неплохо, признать это законодательно, что есть срок давности, который нельзя пересматривать. Конечно, это не очень полезно для бизнеса, но я все-таки считаю, что пока по этому поводу не надо сильно переживать, как политики государства такого не будет. Но это надо, конечно, поправлять, исправлять те случаи, которые имеются», — добавил глава ВТБ.

В мае Костин уже исключал «угрозу повальной национализации» в стране. Тогда он, отвечая на вопрос, есть ли гарантии того, что через 30 лет государство не повторит историю с «деприватизацией», отметил, что собственники крупнейших в России предприятий ими по-прежнему владеют.

«Мне не известны предприятия, с которыми случились такие коллизии. Но если они есть, то надеюсь, причиной были иные нарушения законов и принципов», — добавил глава ВТБ.

Последнее время Генпрокуратура неоднократно инициировала иски о передаче частных компаний в собственность государства в связи с незаконной приватизацией — в частности, Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Также «Макфу» передали Росимуществу из-за «коррупционного происхождения».

Изъятие бизнеса в пользу государства оправдано в случае прямого ущерба безопасности и интересам страны, заявлял Путин. «Речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — утверждал он. При этом президент называл недопустимыми «формальные поводы и зацепки» в виде «незаконной приватизации в девяностые».