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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин предложил расширить поддержку IТ-компаний

Путин: до 2030 года нужно установить 5%-ный налог на прибыль для IТ-компаний
Сюжет
ПМЭФ-2024
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По словам Путина, для поддержки IТ-сферы предусмотрен целый ряд мер. В мае Минфин предложил ввести для IТ-компаний в 2025–2027 годах 5%-ный налог на прибыль вместо текущей нулевой ставки
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Арсений Кац / Фонд Росконгресс)

В России необходимо установить ставку в 5% по налогу на прибыль для российских IТ-компаний до 2030 года. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IТ-компаний. Она будет действовать до 2030 года включительно», — сказал Путин.

По его словам, для поддержки IТ-отрасли предусмотрен целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом на российские цифровые решения при расчете налога на прибыль расходов.

Минфин внес проект изменения налоговой системы с «пятью ступенями» НДФЛ
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце мая Минфин внес в правительство проект изменения налоговой системы с «пятью ступенями» НДФЛ. В рамках них для IТ-компаний предусмотрено введение в 2025–2027 годах налога на прибыль в размере 5% вместо нулевой ставки, которая действует сейчас.

В 2020 году для IТ-компаний были введены налоговые льготы. Налог на прибыль тогда снизился с 20 до 3%, а страховые взносы с 14 до 7,6%. На фоне ввода антироссийских санкций в 2022 году власти для поддержки IТ-отрасли обнулили налог на прибыль, а также освободили разработчиков софта от налога на добавленную стоимость (НДС).

С 2023 года Минцифры вело переговоры с Минфином о продлении льготы до 2030 года либо о придании ей бессрочного статуса. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ведомство планирует ограничить порогом выручки список IТ-компаний, которые получают льготы по налогу на прибыль. Министр не назвал, в какую сумму оценивается этот потолок.

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Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Шадаев утверждал в конце марта, что в 2023 году выручка российских IТ-компаний выросла на 43%, до 5,5 трлн руб. Выручка от реализации отечественных IТ-решений увеличилась на 31%, до 2,8 трлн руб.

В Strategy Partners оценивали, что рынок инфраструктурного софта (операционные системы, системы управления базами данных и т.д.) по итогам 2023 года вырос на 31%, до 101 млрд руб., а выручка российских поставщиков на внутреннем рынке увеличилась на 78%, почти до 53 млрд руб.

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Георгий Смирнов
Владимир Путин налог на прибыль IT-компании
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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