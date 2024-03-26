Минцифры заявило о планах ограничить список получающих льготы IT-компаний
Минцифры планирует ограничить порогом выручки список IT-компаний, которые получают льготы по налогу на прибыль, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, передает корреспондент РБК. Министр не назвал, в какую сумму оценивается этот потолок.
В 2025 году налог на прибыль для IT-компаний может вырасти с 0 до 20%. Минцифры полагает, что средства, которые IT-компании вкладывают в свое развитие, компенсировали выпадающие налоги.
На текущий момент Минцифры ведет диалог с Минфином по сохранению этой меры для компаний с определенным «потолком» выручки. Ведомства договорились, что решение по налогу на прибыль будет принято после анализа данных налоговой по IT-компаниям за 2023 год.
Генеральный директор 1С-WiseAdvice Александр Рульков ранее рассказывал на страничке в «РБК Компании», какие льготы действуют и что индивидуальные предприниматели, занимающиеся информационными технологиями, а также их сотрудники не могут воспользоваться льготами.
В сфере информационных технологий введены три пакета государственных налоговых льгот, которые включают разные инструменты, в том числе и выдачу грантов, налоговые льготы, страховые бонусы.
Первый пакет был введен в 2020 году из-за пандемии COVID-19, второй — в 2021 году, а третий — в марте 2022 года, когда президент России Владимир Путин поручил правительству освободить IT-компании от уплаты налога на прибыль до конца 2024 года.
С 2023 по конец 2024 года IT-компании могут не платить налог на прибыль, а страховые взносы снижены до 7,6%. Отечественное программное обеспечение (ПО) также может быть освобождено от налога на добавленную стоимость (НДС, решение правительства о его повышении с 18 до 20% вступило в силу с начала января 2019 года).
Налоговые преимущества доступны только зарегистрированным IТ-компаниям, включенным в реестр Минцифры.
Чтобы попасть под критерии получателя льгот, основной сферой деятельности IT-компании должна быть разработка и предоставление программных продуктов, а также осуществление планирования, проектирования, подготовки, эксплуатации и поддержки компьютерных систем.
Для получения аккредитации необходимо, чтобы более 70% общей выручки компании происходило от деятельности в сфере IT. Не менее 30% дохода должно быть получено от продажи ПО или других программных продуктов.
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