Как в Польше 500 тыс., Валенса и Туск вышли на протесты против властей

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Власти Польши идут по пути автократии и потери демократии, подрывают основные права человека и нарушают Конституцию страны. С такими лозунгами вышли в Варшаве на этих выходных более 500 тыс. протестующих. Они прошли маршем по улицам и остальных польских городов.

К протестующим присоединился бывший президент Лех Валенса, а также бывший премьер-министр Дональд Туск.