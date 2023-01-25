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ЕС обсудит пересмотр торговой либерализации с Киевом из-за жалоб фермеров

Euractiv: ЕС обсудит пересмотр торговой либерализации с Украиной из-за жалоб фермеров
Фермеры Румынии, Венгрии, Польши и других стран жалуются, что отмена тарифов для агропродукции с Украины поставила их на край банкротства, некоторые потребовали компенсации. Страны ЕС не смогли договориться о спецфонде для выплат
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Еврокомиссия в ближайшие недели изучит возможность пересмотра особого режима торговли с Украиной, в рамках которого были приостановлены действие всех тарифов и пошлин на экспорт украинских сельскохозяйственных товаров, пишет Euractiv.

Портал указывает, что в ЕК столкнулся с «растущим давлением» европейских стран, так как нынешние условия ставят фермеров в невыгодное положение из-за притока украинской продукции. В частности, о риске банкротства предупреждали румынские, польские и венгерские агропроизводители, а некоторые из них призвали к выплате компенсаций из-за нанесенного ущерба, рассказал собеседник портала.

Представитель Еврокомиссии, имя которого Euractiv не называет, признал, что условия импорта продовольствия с Украины представляют «проблему для наших фермеров».

Украина и Евросоюз в 2016 году заключили соглашение об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, благодаря чему было либерализовано около половины сельскохозяйственных товаров с Украины. Импорт в ЕС оставшейся части товаров был облегчен в мае 2022 года сроком на один год в рамках «Маршрутов солидарности» для стимулирования украинской экономики и постепенной интеграции страны во внутренний рынок Европы.

В Еврокомиссии предложили сформировать фонд размером €450 млн для оказания помощи пострадавшим фермерам в европейских странах и регулирования сбоев на рынке сельхозпродукции. Эту идею предложил еврокомиссар Януш Войцеховский, для ее принятия необходимо согласие всех министров сельского хозяйства Евросоюза.

Как рассказал источник Euractiv, инициативу поддержали представители Финляндии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии и некоторых других стран, призвав организовать работу фонда как можно скорее. Словакия при этом отметила, что приветствует идею, но ее рамки необходимо тщательно проработать. При этом некоторые страны отвергли предложение, в их числе Нидерланды, Дания и Франция. Италия выразила скепсис, а представитель Мальты заявил, что предложенная сумма недостаточна для решения проблемы.

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«Никто не прогнозировал такого уровня успеха, когда маршруты солидарности были запущены, но, конечно, это стоило определенных затрат с точки зрения нарушения местной торговли в соседних странах», — признал заместитель главы Еврокомиссии Майкл Скеннел в середине января, во время заседания Комитета по вопросам сельского хозяйства Европарламента.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Евросоюз фермеры Еврокомиссия Венгрия Румыния Польша
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