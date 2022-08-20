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S&P повысило рейтинг Украины до CCC+ после реструктуризации долга

Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с SD (выборочный дефолт) до CCC+. Решение принято в связи с завершением реструктуризации долга Украины, говорится в сообщении на сайте агентства.

«Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен с SD до C. Суверенные рейтинги в национальной валюте подтверждены на уровне CCC+ и C. Прогноз по долгосрочным рейтингам стабильный», — пояснили в S&P.

Ранее на этой неделе долгосрочный рейтинг Украины с RD до CC повысило агентство Fitch. Агентство также объяснило это завершением процедуры реструктуризации долга.

S&P ухудшило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте
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Ранее S&P и Fitch понизили рейтинги Украины до SD и RD (выборочный дефолт и ограниченный дефолт) соответственно. Агентства посчитали, что власти Украины допустили дефолт тем, что договорились с держателями еврооблигаций об отсрочке платежей по госдолгу на 24 месяца.

В середине июля украинские власти попросили зарубежных кредиторов заморозить выплаты по внешнему долгу на два года. Последние, в том числе Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, согласились. Киев получил отсрочку с 1 августа до конца 2023 года с возможностью продления на год.

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В конце июня агентство Bloomberg сообщало, что к 1 сентября Украина должна выплатить долги на $1,41 млрд. По словам советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, дефицит бюджета страны к концу года может достичь $50 млрд, или 30–35% ВВП

Теги
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